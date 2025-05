3B da Amazônia x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

3B da Amazônia x Juventude: tudo sobre o jogo da 11ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o 3B da Amazônia no próximo domingo (18), às 18h, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para 3B da Amazônia x Juventude

3B da Amazônia: Kelly; Natasha, Monique, Rayane e Dani; Gabi, Duda, Paulinha (Yusmery) e Kika; Visu e Carla Nunes. Técnico: Wendell Coelho.

Juventude: Renata May; Grazi, Bell Silva, Bruna Emília e Hericka Sorriso; Leka (Alice), Dani Venturini e Drielly; Jaielly, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para 3B da Amazônia x Juventude

Suanny Aires de Sousa (PA), auxiliada por Noelia Chaves da Paixao (AM) e Whendell Saraiva da Silva (AM).

Onde assistir a 3B da Amazônia x Juventude

O 3B da Amazônia transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam 3B da Amazônia x Juventude

3B da Amazônia

O time manauara vem de derrota no Brasileirão Feminino. No último sábado (10), o 3B da Amazônia perdeu por 4 a 2 para o Palmeiras, fora de casa. Com o resultado, permaneceu com quatro pontos e na zona de rebaixamento.

Para este jogo, o técnico Wendell Coelho ainda terá a baixa da goleira Katy, que cumpre suspensão. A defensora foi expulsa diante do Palmeiras.

Juventude

O time alviverde vem de empate no Brasileirão Feminino. No último sábado (10), o Juventude ficou no 1 a 1 om o Inter, em casa. Com o resultado, chegou aos seis pontos e permaneceu em 14º.

Para este jogo, as Gurias Jaconeras terão o retorno da atacante Jaielly, que cumpriu suspensão na última rodada. Ela deve retomar a posição entre as titulares no lugar de Carol Lagada.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.