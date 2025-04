Zagueira brasileira do Lyon projeta semifinal da Champions League contra o Arsenal: "Não vai ser fácil"

A defensora de apenas 21 anos transferiu-se para o Lyon nesta temporada, após uma experiência no estadunidense Houston Dash. Até agora, já disputou cinco partidas pelo clube francês.

— Vestir essa camisa é uma responsabilidade enorme por tudo que o Lyon representa na história do futebol feminino. A Champions é um torneio especial e a gente sente isso no dia a dia, na preparação, na cobrança, mas também na confiança que o grupo tem — afirmou Tarciane, em entrevista exclusiva à Zero Hora.