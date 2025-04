Volante do Juventude avalia evolução da equipe em início do Brasileirão Feminino

Volante Alice em disputa com Manu Balbinot na última rodada do Brasileirão Feminino. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras vêm de um início de Brasileirão Feminino acima das expectativas. Em seis rodadas, o time alviverde já conquistou uma vitória e dois empates. Os resultados deixam a equipe na 13ª colocação, com cinco pontos.

Na última rodada, as Gurias Jaconeras conquistaram um empate com o Real Brasília. O time alviverde saiu à frente com gol de Kamile Loirão e assistência da volante Alice. Foi o segundo passe para gol da meio-campista na temporada.

— Tem sido uma evolução constante desde que cheguei ao Juventude com a minha adaptação ao meio de campo. Com a experiência no Brasileirão da Série A-1 e muito trabalho no dia a dia, busco evoluir principalmente na parte ofensiva sem deixar de lado a defensiva, buscando o melhor possível para o meu rendimento e para a equipe, e que tem tido bons resultados — afirmou a volante.

Em sua primeira temporada na Série A-1, as Esmeraldas seguem longe da zona de rebaixamento — são quatro pontos de distância do Sport, primeiro clube do Z-2. O objetivo é somar 10 pontos para afastar qualquer risco de queda.