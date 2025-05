Volante do Inter avalia Gre-Nal como possível "virada de chave" no Brasileirão Feminino

Marzia é a única atleta que foi titular em todos os jogos do Inter na temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem em busca da recuperação no Brasileirão Feminino. Ainda sem vencer, o Inter enfrentará o Grêmio na próxima segunda-feira (28), às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O duelo será o sétimo da volante Marzia na temporada. Ao longo do ano, apenas ela e Julia Bianchi estiveram em campo em todos os jogos das Gurias Coloradas. A meio-campista sabe que, agora, o clássico pode ter um peso diferente para a sequência.

"Peso emocional"

— A expectativa é sempre muito grande quando se trata de um Gre-Nal. É um clássico que vai além dos três pontos, tem um peso emocional muito forte para torcida e para a gente, dentro de campo. Sabemos da importância desse jogo principalmente pela situação no campeonato, mas estamos muito focadas em fazer uma grande partida, com intensidade, entrega e inteligência — afirmou a volante, em entrevista a Zero Hora.

Ao longo do Brasileirão, o Inter teve seus melhores resultados em empates com Fluminense e Sport. Os dois pontos deixam a equipe na antepenúltima colocação, a apenas um ponto do Z-2.

— A gente tem total consciência do momento que estamos vivendo e isso exige ainda mais união e concentração. O Gre-Nal pode ser um ponto de virada de chave, e temos trabalhado muito internamente para ajustar o que precisa ser ajustado, sem perder a confiança no que acreditamos. É um jogo que exige muito equilíbrio emocional e intensidade do começo ao fim. Vamos entrar com com o objetivo de buscar esse resultado e dar nosso melhor dentro de campo — avaliou.

Confiança

Com a importância do clássico, as Gurias Coloradas sabem que um resultado positivo pode "arrumar a casa" e dar confiança para voltar a sonhar com a classificação. Nesta rodada, porém, a vitória pode dar no máximo uma posição ao Inter.

— Sem dúvidas, um resultado positivo é o ideal para nós, ainda mais por ser um clássico, onde tem um poder de mobilização muito grande, mexe com a torcida e com o grupo também. Já vivi isso e sei o quanto uma vitória num jogo assim pode fortalecer a equipe, resgatar confiança e dar um novo ânimo pra sequência da temporada. Vamos competir para que esse momento venha agora — finalizou a volante.