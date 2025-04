Volante Capelinha chega aos 100 jogos com a camisa do Inter; veja os números

Capelinha está em sua quarta temporada de Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O embate entre Inter e Ferroviária, pelo Brasileirão 2025, ficará marcado como o 100º jogo da volante Capelinha com a camisa das Gurias Coloradas. Ao atingir a marca, ela entra para uma seleta lista de atletas do clube.

Capelinha chegou a Porto Alegre em 2022, num pacotão de reforços vindo do Cruzeiro. Além dela, também foram contratadas a lateral Eskerdinha e a meia Duda Sampaio.

Leia Mais Inter perde para a Ferroviária pelo Brasileirão Feminino; time ainda não venceu na competição

Vice-campeã na chegada

Logo em sua primeira temporada no RS, a volante foi vice-campeã brasileira. Naquele momento, porém, atuava como lateral-direita, para suprir uma carência do elenco de Maurício Salgado.

No ano seguinte, com a chegada de Roberta e com Tamara Bolt já adaptada à lateral, Capelinha pôde voltar a sua posição de origem. Desde então, afirmou-se como primeira volante do Inter.

Leia Mais Brasileirão Feminino: como foi a sexta rodada e a como está situação dos times gaúchos

Dois gols

Ao longo deste período, acumulou 100 jogos, dois gols (contra Futebol com Vida e Juventude, ambos no Gauchão) e quatro assistências. Além disso, também foi campeã do Estadual e da Ladies Cup, ambos em 2023.

Ao atingir a marca, Capelinha entra para o seleto grupo de atletas que ultrapassaram os 100 jogos com a camisa do Inter. Além dela, apenas as zagueiras Isa Haas (161), Bruna Benites (147) e Sorriso (119) integram esse capítulo da história colorada.

Números de Capelinha pelo Inter

100 jogos

2 gols

4 assistências

1 título do Gauchão (2022)

1 título da Ladies Cup (2022)

Atletas com mais jogos pelo Inter