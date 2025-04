Técnica do Grêmio valoriza vitória sobre o Bahia no Brasileirão: "Precisava vir a qualquer custo"

O Grêmio suou, mas saiu do embate com o Bahia com os três pontos. Em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, as Mosqueteiras venceram por 1 a 0, com gol de Valéria Paula. O duelo foi realizado neste sábado (12), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.