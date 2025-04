STJD absolve Inter e clube colorado poderá jogar com torcida no Brasileirão Feminino 

Inter poderá jogar no Sesc e com a presença de público. Carol Freitas / Agência RBS

O STJD julgou, na manhã desta quinta-feira (24), a situação do Inter após a denúncia de suposto caso de racismo no embate com o Sport, em 31 de março, pelo Brasileirão Feminino. O clube colorado foi absolvido e poderá jogar com a presença da torcida e em Porto Alegre na sequência da competição nacional.

A expectativa, agora, fica por conta da CBF. Mesmo após o julgamento do STJD, a entidade impôs que as Gurias Coloradas recebessem o Cruzeiro no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, no dia 17 de abril.

Na próxima partida como mandante, em 1º de maio, o Inter enfrentará o Real Brasília. No site da CBF, o local da partida ainda consta como o Estádio dos Eucaliptos. A reportagem de Zero Hora questionou a entidade máxima do futebol, mas ainda não obteve retorno.

Desfecho do caso

A Polícia Civil concluiu a investigação a respeito da denúncia de suposto caso de racismo no jogo entre Inter e Sport, em 31 de março, pelo Brasileirão Feminino. O inquérito constatou que "não houve dolo discriminatório por parte da investigada, afastando tipificação por crime de racismo".

Uma jovem de 18 anos, que era atleta da base do Colorado, arremessou, na direção do banco de reservas adversário, um copo plástico que tinha uma casca de banana dentro. A defesa alegou que ela não percebeu o que havia dentro do copo.

A diligência foi comandada pela delegada Tatiana Bastos, da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI). Ao longo do inquérito foram ouvidas cinco atletas e o diretor do Sport, uma jogadora e um segurança do Inter. Além da suspeita do ato discriminatório, que teve seu contrato rescindido pelo Inter no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, as atletas do clube pernambucano relataram que "não ouviram quaisquer xingamentos ou insultos de cunho discriminatório no momento dos fatos". As imagens disponibilizadas pelo Sesc Protásio Alves, palco do jogo, também comprovaram que "o copo caiu entre as cadeiras e a casca de banana seguiu até o entorno do banco de reservas da equipe adversária".