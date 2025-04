"Resenha das Gurias" projeta Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino 2025; assista

Heloíse Bordin (e) e Nani Chemello (d) foram as convidadas do Resenha desta semana.

Grêmio e Inter se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 20h, no Estádio do Vale. O Resenha das Gurias desta semana projeta o clássico válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino.

Com apenas uma vitória na competição, as Mosqueteiras ocupam a 11ª colocação, com seis pontos conquistados. Ainda sem vencer, as Gurias Coloradas estão no 14ª lugar, com dois pontos.