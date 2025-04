Quem são as ex-jogadoras da dupla Gre-Nal convocadas para a Seleção Brasileira 

Brasil está nos Estados Unidos se preparando para os amistosos. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira já está em solo norte-americano para os primeiros amistosos da temporada. Nos dias 5 e 8 de abril, a equipe de Arthur Elias enfrentará os Estados Unidos em dois testes válidos pela data Fifa.

Entre as 23 atletas convocadas pelo Brasil, estão oito que já atuaram no RS: a goleira Lorena (Kansas-EUA), as meio-campistas Lais Estevam (Palmeiras) e Mariza (Corinthians) e a atacante Luany (Atlético de Madrid), todas ex-Grêmio; além da zagueira Isa Haas (Cruzeiro), da lateral Bruninha (Gotham-EUA), da meia Duda Sampaio (Corinthians) e da atacante Jheniffer (Tigres-MÉX), todas ex-Inter.

ZH relembra suas passagens pela dupla Gre-Nal. Confira abaixo.

Bruninha (lateral)

Bruninha tem 22 anos e defende o Gotham FC, dos Estados Unidos. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Atualmente com 22 anos, Bruninha deixou o Inter há cinco temporadas. Foram dois anos defendendo as cores coloradas, com sete partidas e um gol marcado em competições profissionais. À época, a lateral-direita também disputava campeonatos de base, e foi campeã do Brasileirão sub-18 pelo Inter.

Quando saiu do Colorado, Bruninha transferiu-se para o Santos, onde ficou por pouco menos de duas temporadas antes de acertar sua ida para os Estados Unidos. Até então, já são quatro anos no Gotham.

Com a camisa da Seleção Brasileira, teve a oportunidade de disputar a última Copa do Mundo. Na Austrália, esteve em campo na vitória por 4 a 0 sobre o Panamá. E, pelas seleções de base, foi convocada para os Mundiais sub-20 (2022) e sub-18 (2018).

Nome: Bruna Santos Nhaia

Bruna Santos Nhaia Idade: 22 anos (16/6/2002)

22 anos (16/6/2002) Cidade natal: Castro-PR

Castro-PR Clube atual: Gotham FC-EUA

Gotham FC-EUA Passagem pelo RS: Inter (2019/2020)

Duda Sampaio (meio-campista)

Duda Sampaio deixou saudades em Porto Alegre. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Uma das melhores meias da nova geração, Duda Sampaio jogou pelo Inter em 2022. Logo na temporada seguinte, transferiu-se para o Corinthians, clube que defende até hoje. Atualmente, ela tem 23 anos.

Duda Sampaio deixou saudades em Porto Alegre. Em apenas uma temporada, disputou 25 jogos, concedeu 14 assistências e marcou cinco gols.

Suas atuações com a camisa do Inter fizeram com que voltasse a receber oportunidades pela Seleção Brasileira. Desde então, disputou Copa América (2022), Copa do Mundo (2023) e Jogos Olímpicos (2024).

Nome: Maria Eduarda Ferreira Sampaio

Maria Eduarda Ferreira Sampaio Idade: 23 anos

23 anos Cidade natural: Jequeri-MG

Jequeri-MG Clube atual: Corinthians

Corinthians Passagem pelo RS: Inter (2022)

Isa Haas (zagueira)

Isa Haas é a atleta que mais vestiu a camisa colorada. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Jogadora que mais defendeu as cores do Inter, Isa Haas despediu-se do clube colorado com 161 jogos e 19 gols. A zagueira confirmou sua ida para o Cruzeiro ao final da última temporada.

Com a maior parte de sua carreira construída no Colorado, Isa Haas também teve uma passagem pelo Sevilla. Em 2019, disputou a Liga Espanhola pelo clube.

Em 2024, começou a receber oportunidades de Arthur Elias para defender a Seleção Brasileira. Na base, já havia disputado a Copa do Mundo sub-17, em 2018.

Nome: Isadora Haas Gehlen

Isadora Haas Gehlen Idade: 24 anos

24 anos Cidade natural: Montenegro-RS

Montenegro-RS Clube atual: Cruzeiro

Cruzeiro Passagem pelo RS: Inter (2017/2018 e 2019/2024)

Jheniffer (atacante)

Jheniffer também passou pelas categorias de base do Inter. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A atacante também passou pelas categorias de base do Inter. Foram duas temporadas pelo clube colorado, com 22 jogos e 18 gols. Além de ter ajudado na conquista do Brasileirão sub-18, em 2019.

Jheniffer transferiu-se para o Corinthians após sair do Inter, em 2021. Foram quatro anos defendendo as Brabas e uma imensa lista de títulos conquistados (Brasileirão, Libertadores, Supercopa...).

Com a chegada de Arthur Elias à Seleção, começou a receber oportunidades. Na última temporada, disputou as Olimpíadas pela primeira vez. Enquanto, na base, jogou a Copa do Mundo sub-17, em 2018.

Nome: Jheniffer da Silva Cordinali Gouveia

Jheniffer da Silva Cordinali Gouveia Idade: 23 anos

23 anos Cidade natural: São Paulo-SP

São Paulo-SP Clube atual: Tigres-MÉX

Tigres-MÉX Passagem pelo RS: Inter (2019/2020)

Lorena (goleira)

Lorena está consolidada como goleira titular do Brasil. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Consolidada como goleira titular da Seleção Brasileira, Lorena vestiu as cores gremistas por seis temporadas. Neste recorte, chegou a oscilar entre titular e reserva. Ao todo, foram 63 partidas disputadas.

Pela sua altura (1m83cm), começou a ser convocada quando estava no banco de reservas do Grêmio — à época, sob o comando de Patrícia Gusmão. Com os chamadas pela Seleção, porém assumiu a camisa 1 do Tricolor.

Pelo Brasil, já disputou a Copa América (2022) e as Olimpíadas (2024). Não fosse uma lesão ligamentar no joelho, também teria jogado a última Copa do Mundo.

Nome: Lorena da Silva Leite

Lorena da Silva Leite Idade: 27 anos

27 anos Cidade natural: Ituverava-SP

Ituverava-SP Clube atual: Kansas City-EUA

Kansas City-EUA Passagem pelo RS: Grêmio (2019/2024)

Lais Estevam (meio-campista)

Lais Estevam é uma das maiores artilheiras do Grêmio. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Uma das maiores artilheiras do Grêmio, Lais Estevam despediu-se do clube em 2022, para transferir-se ao Palmeiras — onde está até hoje. Com 28 gols marcados em 41 jogos, ocupa o terceiro lugar na artilharia tricolor.

Lais Estevam é atacante de origem, e começou a receber oportunidades a partir da chegada de Arthur Elias à Seleção. No entanto, sempre foi convocada para atuar como meio-campista.

Agora, busca sua vaga para disputar uma grande competição pelo Brasil. Na carreira, ela também já defendeu o Taubaté e teve uma passagem pelo ucraniano FC Lviv.

Nome: Laís Estevam Ribeiro Carvalho

Laís Estevam Ribeiro Carvalho Idade: 24 anos

24 anos Cidade natural: São Paulo-SP

São Paulo-SP Clube atual: Palmeiras

Palmeiras Passagem pelo RS: Grêmio (2021/2022)

Luany (atacante)

Luany vestiu as cores do Grêmio por apenas uma temporada. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Jovem promissora, a atacante Luany teve toda sua formação no Fluminense. Atualmente, com 22 anos, ela defende o Atlético de Madrid.

Sua passagem pelo Grêmio foi em 2022, quando dividiu-se entre competições profissionais e de base. Ao todo, foram 19 jogos, nove gols e quatro assistências pela equipe principal.

Suas atuações no Tricolor chamaram a atenção do futebol internacional e, em 2023, transferiu-se para o estadunidense Seattle Reign. Antes de chegar ao Atlético de Madrid, também passou pelo espanhol Madrid CFF.

Com a camisa da seleção, Luany disputou a Copa do Mundo sub-20, em 2022. Mas na equipe principal ainda busca seu espaço e a oportunidade de jogar um grande campeonato.

Nome: Luany Vitória da Silva Rosa

Luany Vitória da Silva Rosa Idade: 22 anos

22 anos Cidade natural: Belford Roxo-RJ

Belford Roxo-RJ Clube atual: Atlético de Madrid

Atlético de Madrid Passagem pelo RS: Grêmio (2022)

Mariza (meio-campista)

Mariza era volante no Grêmio. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Atualmente com 23 anos, Mariza deixou o Grêmio há quatro temporadas, para transferir-se para o Corinthians. No clube paulista até hoje, acumula uma extensa lista de títulos: Brasileirão, Supercopa, Libertadores, Paulistão, entre outros.

Sua passagem pelo Tricolor foi mais discreta, com 41 jogos, nove gols e nove assistências. À época, atuava como volante.

Quando chegou ao elenco das Brabas, porém, Arthur Elias a transformou em zagueira e, nesta posição, conquistou sua vaga entre as titulares. A curiosidade é que para a Seleção, foi convocada como meio-campista. A expectativa, portanto, é que volte a atuar como volante.

Com a camisa do Brasil, Mariza ainda não teve experiências em grandes eventos. Seu único jogo, inclusive, foi em 2020, em amistoso contra o Chile.