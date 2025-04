Tarciane defende o Lyon, que enfrentará o Arsenal nas semifinais. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O Brasil ainda tem uma representante na disputa da Champions League Feminina, maior torneio de clubes da Europa. A zagueira Tarciane estará em campo defendendo as cores do Lyon nas semifinais da competição. O primeiro jogo será no dia 19, às 8h30min, contra o Arsenal.

Com 21 anos, a jogadora iniciou sua trajetória no projeto social Daminhas da Bola, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele é idealizado pela atual treinadora do Grêmio, Thaissan Passos, e se iniciou ainda em 2015.

Tarciane começou no Daminhas no ano seguinte, quando tinha 13 anos. A partir de então, as portas do futebol se abriram para ela.

— Foi quando tudo começou na minha vida. Fiz alguns jogos pela escola e logo surgiu a competição Conmebol de campo. Entrei para a minha primeira, no campo, com time feminino do Daminhas da Bola aos 14 anos. A partir daí, veio a minha primeira convocação para a seleção (de base). Na sequência, soube que o Flu estava montando um time e que havia feito o convite para o Daminhas em busca de uma parceria para o futebol feminino. Fiz os testes, passei e hoje estou jogando pelo clube e na seleção brasileira — contou Tarciane, em 2020, em entrevista ao site do Fluminense.

Tarciane defendeu o Flu de 2018 a 2021. Mailson Santana / Fluminense/Divulgação

No clube carioca, Tarciane iniciou sua formação. Foram três temporadas no Fluminense antes de chamar a atenção do Corinthians. À época, se dividia entre competições de base e profissionais.

Aquele time do Flu disputava a Série A-2 do Brasileirão. A equipe ainda contava com as atacantes Luany, que agora brilha com as cores do Atlético de Madrid, e Letícia Ferreira, atualmente no Cruzeiro.

O seu grande momento com o clube, no entanto, veio no Brasileirão sub-18. Em 2020, conquistou o título da competição pelo Fluminense. Foi então que seu desempenho chamou a atenção das Brabas.

Ida para o Corinthians

Tarciane chegou ao Corinthians com 18 anos. Corinthians / Divulgação

Ainda com 18 anos, a zagueira acertou sua ida para o Corinthians. Com diversas passagens pela seleção de base, ela já desembarcou em São Paulo como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.

Além da solidez defensiva, Tarciane chamava a atenção pelos gols. Foram 16 marcados (sendo sete de falta) em 45 jogos pelo Fluminense.

Em quatro temporadas pelas Brabas, a zagueira consolidou-se como titular de Arthur Elias (e depois de Lucas Piccinato). Ao todo, foram 76 jogos, 12 gols e 10 títulos pelo Corinthians.

— Ser uma Braba foi uma das melhores experiências da minha vida. Raça, muita luta a cada dia, em cada lance. Conquistas, títulos e alegrias que lembrarei para sempre. Fiel torcida, muito obrigada por todo o carinho desde a minha chegada — despediu-se.

Seleção Brasileira

Tarciane na conquista da prata olímpica. Thais Magalhães / CBF/Divulgação

No período em que defendeu o Corinthians, Tarciane também teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo sub-20, em 2022, e os Jogos Olímpicos, em 2024.

Na competição de base, conquistou a medalha de bronze, após a goleada por 4 a 1 sobre a Holanda. Na seleção de Jonas Urias, foi titular em cinco dos seis jogos e ainda marcou três gols.

Já nas Olimpíadas, Tarciane também consolidou-se no time titular. Em cinco das seis partidas, iniciou entre as 11. A Seleção conquistou a medalha de prata, após perder a final para os Estados Unidos, por 1 a 0.

Coincidentemente, tanto na competição de base quanto na profissional, sua parceira de zaga foi/é Lauren.

Venda recorde

Em abril de 2024, Tarciane foi negociada com o futebol norte-americano. A sua transferência para o Houston Dash, dos Estados Unidos, rendeu R$ 2,59 milhões ao Corinthians. Esta foi, à época, a maior venda de um clube brasileiro no futebol feminino.

Depois disso, porém, a zagueira perdeu a primeira posição, quando a atacante Priscila, do Inter, foi vendida ao América do México por R$ 2,8 milhões.

De toda forma, os números ainda chamam a atenção no cenário do futebol feminino, e a venda de Tarciane aparece no top 10 mundial.

Futebol do Exterior

Nos Estados Unidos, Tarciane disputou apenas 11 partidas pelo Houston Dash antes de despertar o interesse do futebol francês. Todos os jogos foram pela NWSL.

Em março deste ano, a zagueira estreou com a camisa do tradicional Lyon. Até então, são quatro partidas disputadas pela equipe francesa. E, no próximo dia 19, ela terá a oportunidade de jogar a Champions League pela primeira vez.

O jogo de ida diante do Arsenal será às 8h30min, no Estádio Emirates. Enquanto o confronto de volta ocorre em 27 de abril, às 13h, no Groupama Stadium. Quem se classificar disputará a final contra Barcelona ou Chelsea.

Com oito taças, o Lyon chega às decisões com o status de maior campeão da Champions League Feminina. Sua última conquista foi em 2021/22.

Ficha de Tarciane

Tarciane teve longa passagem pelo Corinthians antes de transferir-se para o futebol do Exterior. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação