Quando o técnico Maurício Salgado deve estrear pelas Gurias Coloradas

Maurício Salgado acompanhou o Gre-Nal das arquibancadas. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter vive a expectativa pela estreia do técnico Maurício Salgado. Anunciado no último domingo (27), ele ainda precisa ser regularizado no BID da CBF para ficar à disposição.

A expectativa do Inter é de que ele já esteja na beira do gramado na próxima quinta-feira (1º), quando as Gurias Coloradas recebem o Real Brasília no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O jogo se inicia às 16h e é válido pela oitava rodada do Brasileirão.

Em Porto Alegre desde domingo, Maurício Salgado acompanhou das arquibancadas o clássico Gre-Nal da última segunda-feira (28). O treinador aproveitou para falar sobre o retorno e o momento que vive o clube.

— O ponto um é saber que é um novo momento. Temos que ter a clara consciência de que é um novo momento. As coisas vão passando e não podemos ficar pautados no que foi. Temos que nos pautar no que vai ser. Então, a expectativa é que o Inter se consolide no cenário (do futebol brasileiro) — afirmou Maurício Salgado.

Quando o treinador se despediu do Inter, em julho de 2023, o clube acabara de ser vice-campeão brasileiro e conquistar vaga à Libertadores. Ao longo de sua passagem, também foi três vezes campeão gaúcho.

Momento atual