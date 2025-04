Qual é a sequência do Inter no Brasileirão Feminino após o Gre-Nal

Inter vem de empate com o Grêmio em 2 a 2. Duda Fortes / Agencia RBS

Após o empate em 2 a 2 no clássico Gre-Nal, as Gurias Coloradas voltam suas atenções para a sequência do Brasileirão Feminino. Primeiro time fora do Z-2, o Inter terá dois jogos como mandante e um como visitante nas próximas três rodadas. Além disso, o técnico Maurício Salgado também fará sua estreia na casamata.

A equipe volta a campo na próxima quinta-feira (1º), às 16h, contra o Real Brasília. O jogo no Sesc Protásio Alves colocará no caminho do Colorado um time que vem de oscilações na Série A-1.

Ao longo de sete rodadas, o time do Distrito Federal somou oito pontos, oriundos das vitórias sobre Sport e Bragantino e dos empates com Juventude e 3B da Amazônia. Por conta disso, está em 11º lugar.

A sequência ainda colocará no caminho do Inter outros dois times que lutam contra o rebaixamento. Em 4 de maio, o Colorado enfrenta o 3B da Amazônia no Sesc Protásio Alves, às 16h. Depois, em 10 de maio, vão até Bento Gonçalves duelar com o Juventude, na Montanha dos Vinhedos, às 21h.

Os dois rivais conquistaram o acesso na última temporada e estão na parte inferior da tabela. O Juventude somou cinco pontos em 21 possíveis e está em 13º, enquanto o 3B da Amazônia tem apenas um e é o lanterna.

Situação colorada

As Gurias Coloradas também vivem um início de temporada abaixo das expectativas. Em sete rodadas, somaram apenas três pontos e estão no 14º lugar. A distância para o G-8 é de sete pontos. Enquanto, para o Z-2, é de dois.

