Qual é a sequência do Grêmio no Brasileirão Feminino após o Gre-Nal

Grêmio vem de empate com o Inter em 2 a 2. Duda Fortes / Agencia RBS

Após o empate em 2 a 2 no clássico Gre-Nal, as Mosqueteiras voltam suas atenções para a sequência do Brasileirão Feminino. Fora da zona de classificação, o Tricolor terá dois jogos como visitante e um como mandante nas próximas três rodadas.

O time volta a campo na próxima quinta-feira (1º), às 19h, contra o Corinthians. O jogo no Parque São Jorge colocará no caminho do Tricolor um time que vem desempenhando abaixo das expectativas da Série A-1.

As Brabas têm seu pior início de Brasileirão, com apenas três vitórias em sete jogos. Os resultados deixam o time de Lucas Piccinato na quinta colocação, com 12 pontos.

O embate também promoverá o reencontro do Grêmio com algumas de suas ex-atletas: a zagueira Mariza, a volante Dayana Rodríguez e a atacante Eudimilla. Apenas a primeira é titular do Corinthians.

Sequência "mais acessível"

Após este jogo, as Mosqueteiras terão dois enfrentamentos com times que lutam pela permanência na elite do Brasileirão.

Em 4 de maio, o Grêmio enfrenta o Juventude no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, às 18h. Depois, em 12 de maio, vão até Recife enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, às 15h.

Os dois rivais conquistaram o acesso na última temporada e estão na parte inferior da tabela. O Juventude somou cinco pontos em 21 possíveis e está em 13º, enquanto o Sport tem apenas um (no empate com o Inter) e é o 15º.

Situação gremista

As Mosqueteiras também não vivem seu melhor momento no Brasileirão Feminino. Em sete rodadas, somaram apenas sete pontos e estão no 12º lugar. A distância para o G-8 é de três pontos. Enquanto, para o Z-2, é de seis.