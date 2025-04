"Precisamos pontuar", afirma capitã do Grêmio após novo tropeço no Brasileirão Feminino

Zagueira Tayla é a capitã do Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras saíram de campo, mais uma vez, com um resultado abaixo do esperado no Brasileirão Feminino. Neste sábado (19), o Grêmio recebeu o São Paulo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e perdeu por 2 a 1.

As Soberanas saíram à frente, com Crivelari, e o Tricolor gaúcho até igualou o resultado, em golaço de falta de Raissa Bahia. Mas viu as paulistas buscarem a vitória aos 40 minutos do segundo tempo, com Bruna Calderan.

Leia Mais Grêmio perde para o São Paulo e segue fora da zona de classificação no Brasileirão Feminino

Após a partida, a zagueira Tayla avaliou a atuação e o resultado da partida:

— A gente precisa pontuar. O que planejamos era isso. Tivemos vários confrontos em que poderíamos ter saído com a vitória e não conseguimos. Tivemos tempo para nos organizar, como eu disse, e acredito que hoje (sábado) fizemos um bom jogo — completou:

— Não gostei do nosso jogo contra o Bahia, mas esse foi bom. Só que pecamos na bola parada. Não adianta você ter o jogo controlado, você tem que cuidar com os detalhes e eu estava pedindo para que conseguíssemos ter bolas paradas a nosso favor também. Mas infelizmente não conseguimos, e elas sim.

Leia Mais Brasileirão Feminino: como foi a quinta rodada e a situação dos times gaúchos

Agora, as Mosqueteiras terão tempo para se preparar para o próximo compromisso. O clássico Gre-Nal será realizado apenas em 28 de abril, também em Novo Hamburgo.

— É o nosso maior adversário, quando falamos sobre a questão regional. Temos que ganhar. A gente pensa no adversário em si e na pontuação. Então, vamos trabalhar firme para vencer — enfatizou.