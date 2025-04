Pioneiras do futebol feminino visitam delegação da Seleção antes de amistoso com os Estados Unidos

Visita ocorreu na segunda-feira (7), véspera do jogo contra os Estados Unidos.

A Seleção Brasileira recebeu uma visita especial na véspera do jogo contra o Estados Unidos, marcado para esta terça-feira (8) , às 23h30min, em San José .

Na segunda-feira (7), Sissi e Márcia Taffarel , ex-jogadoras e pioneiras no futebol feminino do Brasil foram até o hotel da delegação, na Califórnia.

Personagens da história brasileira, elas receberam o carinho das atletas e da comissão técnica chefiada por Arthur Elias. Além disso, também puderam trocar experiências com a nova geração da Seleção.

Histórica camisa 10

Sissi é considerada uma das maiores camisas 10 da história da Seleção feminina. Ela fez parte da primeira equipe convocada pela CBF, em 1988, para a disputa da Copa do Mundo .

Em 1999, foi artilheira do Mundial . Além de ter conquistado o bicampeonato sul-americano em 1995 e em 1998.

Gaúcha que marcou época

A gaúcha Márcia Taffarel também está marcada na história do Brasil. A ex-meio-campista disputou duas Copas do Mundo (1991 e 1995) e uma edição dos Jogos Olímpicos (1996).

— A nossa jornada foi de muita resiliência , de lutar por estrutura adequada para jogar. Então, é muito bom ver que as meninas de hoje têm tanto apoio e suporte para seguir suas carreiras — completou Márcia Taffarel:

— Isso é fruto de uma luta que começamos lá atrás, e saber que o nosso esforço plantou as sementes de uma grande mudança na cultura do futebol feminino é algo que nos enche de orgulho.

Ligação de décadas

Márcia Taffarel e Sissi trocando experiência com a nova geração de jogadoras da Seleção.

Márcia Taffarel e Sissi também nutrem uma amizade de quase 40 anos. Elas se conheceram por meio do futsal e fortaleceram os laços quando jogaram juntas pela Seleção Brasileira. Atualmente, as duas moram nos Estados Unidos.

Sissi atua como diretora de um programa que forma jogadoras no Walnut Creek Surf e também é treinadora de duas equipes de base.

Márcia Taffarel entrou para a história, em 2023, como a primeira treinadora da seleção de futsal dos Estados Unidos. Ela também trabalha numa escola com crianças e adolescentes com deficiência.

Nesta terça-feira (8), as duas estarão presentes no PayPal Park torcendo pela vitória do Brasil diante dos Estados Unidos.