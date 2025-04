Os trunfos de Grêmio e Inter para vencer o Gre-Nal do Brasileirão Feminino

Belén Aquino (E) e Raissa Bahia podem se destacar no clássico. Lara Vantzen/Inter / e Caroline Motta/Grêmio

Grêmio e Inter têm o clássico da próxima segunda-feira (28) como divisor de águas para a sequência da temporada. Quem vencer no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, subirá na tabela e ganhará confiança para o restante do Brasileirão Feminino.

A fim de buscar os três pontos, os dois times têm alguns destaques em seus elencos que podem chamar a responsabilidade. Entre elas, as principais contratações dos clubes e, claro, atacantes já experientes no Gre-Nal.

Destaques gremistas

Como mandantes, as Mosqueteiras têm na figura de Daniela Montoya o diferencial do elenco. Considerada a maior contratação da janela tricolor, a meio-campista colombiana está tendo sua primeira experiência em solo brasileiro. Com 34 anos, já contribuiu com uma assistência na Série A-1.

A lista de destaques, porém, não para por aí. No ataque, o Grêmio têm duas peças que chamam a atenção: as pontas Maria Dias e Giovaninha.

Maria Dias disputou apenas um Gre-Nal desde que chegou a Porto Alegre. Nesta temporada, ela vem se consolidando como titular e já participou diretamente de três dos nove gols gremistas (uma assistência e dois gols).

Giovaninha, por sua vez, tem mais bagagem no clássico — já são quatro no currículo. Mas a atacante ainda segue buscando seu primeiro gol contra o Inter. Em 2025, balançou as redes uma vez com a camisa gremista.

A lista se encerra com a lateral-esquerda Raissa Bahia. Com 21 anos, é uma das poucas atletas que já deixou sua marca no clássico (em 2024, marcou um dos gols no primeiro clássico, na vitória por 2 a 0).

A jogadora ainda vem de destaque na última rodada. Mesmo com o tropeço para o São Paulo, sua atuação individual chamou a atenção, com um golaço de falta.

Destaques colorados

Do outro lado do clássico, também há expectativa acerca do grande reforço colorado: a meio-campista Julia Bianchi. A atleta, no entanto, saiu de campo lesionada contra a Ferroviária, e é dúvida para o clássico.

Com status de principal contratação colorada, a meia já concedeu uma assistência para gol na temporada. Se jogar, fará sua estreia no Gre-Nal.

Além de Julia, outra atleta de meio-campo também chama a atenção, e pode assumir a responsabilidade: Rafa Mineira. Com 29 anos, a ex-jogadora do São Paulo oscilou entre titularidade e reserva com Jorge Barcellos.

No entanto, se Bianchi não atuar, ela deve iniciar entre as 11. Assim como a companheira de posição, também tem uma assistência no ano.

A lista ainda conta com duas atacantes: uma possível estreante e uma já consolidada no clássico. Anny Marabá e Belén Aquino.

A primeira chegou ao Inter neste ano e deve manter-se entre as titulares mesmo com a mudança de técnico. No ano, já marcou um gol com a camisa colorada.

A uruguaia Belén Aquino, por sua vez, dispensa apresentações. No Inter há três temporadas, já disputou oito clássicos e marcou dois gols. Do elenco colorado, é a única que já balançou as redes no Gre-Nal.

Em 2025, a atacante também é a atleta que mais participou de gols colorados: duas assistências e um gol.

Frente a frente

No clássico, esses destaques ficarão frente a frente em busca dos três pontos. Será o primeiro Gre-Nal da temporada 2025 e, como de costume, pode marcar o início de uma reação para o vencedor.

