Os dois nomes fortes para assumir o time feminino do Inter 

Lindsay Camila e Rosana Augusto já trabalharam nas seleções de base. Laura Zago e Joilson Marconne / CBF/Divulgação

Após a demissão de Jorge Barcellos, o Inter tem a missão de definir quem comandará a equipe feminina na sequência da temporada. Neste momento, os nomes favoritos são os de Lindsay Camila e Rosana Augusto, duas ex-jogadoras que agora são treinadoras e já tiveram trabalhos ligados à Seleção Brasileira.

A paulista Lindsay Camila, de 42 anos, está empregada atualmente. Ela comanda o Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita. No entanto, o seu vínculo com o clube termina em 25 de abril e há um interesse em retornar ao Brasil.

Além disso, o staff da treinadora confirma que houve uma procura do Inter. O clube colorado, na figura do diretor Élis Rodrigues Filho, afirma, porém, que Lindsay não foi consultada.

Na carreira, ela já foi campeã da Libertadores, pela Ferroviária, e do Brasileirão A-2, pelo Bahia. Ela também já comandou o Atlético-MG e as equipes de base do Lyon, assim como foi auxiliar-técnica das seleções brasileiras sub-15 e sub-17.

Ex-jogadora do Inter no páreo

A outra profissional que desponta como favorita é a também paulista Rosana Augusto, de 42 anos. Ex-jogadora do Inter (defendeu o clube em 2017), ela está no mercado depois ter encerrado sua passagem pela seleção sub-20, em 14 de fevereiro.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, porém, Rosana Augusto afirmou que ainda não houve uma procura do Inter:

— Me identifico muito com o Inter, mas preciso esperar para ver se vem uma proposta. Não há nada — disse.

Na carreira como técnica, Rosana Augusto foi campeã do Sul-Americano sub-20, com a seleção brasileira, e do Brasileirão A-2, pelo Bragantino. Ela já treinou, também, o Athletico-PR.

Sequência negativa

As Gurias Coloradas voltarão a campo no próximo domingo (20), às 16h, diante da Ferroviária. O Inter vive situação complicada no Brasileirão Feminino e ainda não venceu em cinco rodadas. Com isso, está na antepenúltima colocação, com apenas dois pontos.

A expectativa do clube é anunciar um novo profissional até a próxima quarta-feira (23), para que seja regularizado a tempo do clássico Gre-Nal, marcado para o dia 28 de abril.

