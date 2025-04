O que diz a técnica do Grêmio sobre disputas no ataque e no meio para sequência do Brasileirão Feminino

Thaissan Passos é treinadora do Tricolor desde o ano passado. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A técnica Thaissan Passos pode fazer alterações no time das Mosqueteiras para a próxima rodada do Brasileirão Feminino. O duelo contra o América-MG será na quarta-feira (16), às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem.

O setor defensivo só deve sofrer alterações se forem forçadas. A única dúvida é sobre a presença da lateral-esquerda Raissa Bahia. A atleta teve de ser substituída ainda no primeiro tempo do jogo com o Bahia.

O Grêmio não atualizou a situação médica da atleta. No entanto, se não puder jogar, Katielle será a substituta.

No meio de campo, há uma disputa entre Jessica Peña, a titular de 2024, e Bia Santos, a dona da vaga em 2025. Sempre que esteve disponível, a segunda iniciou entre as titulares. E deve seguir assim contra as Spartanas.

— Essa é uma dor de cabeça muito boa para mim. Conseguimos ter um tripé de muita qualidade, e isso vai continuar acontecendo. Semana a semana, elas vão ter a oportunidade de jogar. Os jogos são muito seguidos e elas correm muito, principalmente o nosso meio de campo — afirmou a treinadora após o jogo contra o Bahia e completou:

— Então, nesse momento, a escolha foi pela Bia. Quem sabe no próximo jogo pode ser a Peña, a Amanda Brunner, que está voltando. Que bom que conseguimos ter um elenco competitivo.

Mudanças no ataque

O ataque é o setor que pode ter mais mudanças na próxima rodada. Maria Dias deve seguir como titular na ponta direita. Mas na ponta esquerda há dúvida a respeito da situação de Giovaninha. A atleta sofreu uma contusão no tórax durante o último jogo e teve de passar por exames.

O Grêmio ainda não atualizou a situação da jogadora. Caso não jogue, Gisele e Shashá devem disputar a posição no 11 inicial.

Como referência de ataque, Yamila Rodríguez e Valéria Paula disputam a posição. A primeira vinha sendo titular de Thaissan Passos. No entanto, iniciou como reserva no último jogo, e sua substituta marcou o gol da vitória contra o Bahia.

— A Yamila voltou da seleção depois de dois jogos muito fortes contra o Canadá e ainda teve uma situação de voo que atrasou. Então, optamos para que ela tivesse um pouco mais de resguardo para entrar no segundo tempo. E a Valéria aproveitou superbem a oportunidade dela — explicou Thaissan Passos.

Com isso, a expectativa é que o Grêmio enfrente o América-MG com: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia (Katielle); Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha (Gisele) e Valéria Paula (Yamila Rodríguez).

Situação na tabela

As Mosqueteiras somam cinco pontos e estão na 11ª colocação na tabela. O Tricolor vem de vitória sobre o Bahia, empates com Palmeiras e Ferroviária, e derrota para o Cruzeiro.