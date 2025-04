Novo técnico, Maurício Salgado assiste a Gre-Nal e comenta momento do Inter: "Construir jogo a jogo"

Técnico terá a missão de melhorar o desempenho do time no campeonato e buscar a classificação para a próxima fase. Duda Fortes / Agencia RBS

O clássico Gre-Nal válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino terminou empatado em 2 a 2. Para as Gurias Coloradas, é mais uma rodada sem vitória na competição, o que deixa o time na 14ª colocação do campeonato.

O mau momento na temporada culminou na demissão do técnico Jorge Barcellos. Maurício Salgado, que já havia treinado a equipe, foi anunciado para o cargo. Nesta segunda-feira (28), ele acompanhou o clássico, no Estádio do Vale. Além disso, comentou sobre o momento enfrentado pela equipe no Brasileirão Feminino e disse que o time precisa pensar jogo a jogo.

— É um novo momento. As coisas vão passando e nós não podemos ficar pautados no que foi, temos que pautar no que vai ser. A expectativa é, primeiro, que o Inter se consolide, dentro do Campeonato Brasileiro, jogo a jogo. Primeiro, precisamos dar esse passo e construir jogo a jogo a pontuação. A partir daí, a gente faz a questão do Inter, que é equipe grande e tem que pensar grande — disse Maurício Salgado após a partida.

Sem o treinador na casamata, as Gurias Coloradas foram comandadas pelo preparador físico Luiz Rodrigo. Ele explicou que o Inter precisa saber dominar os bons momentos das partidas e não deixar a zona de conforto prejudicar a equipe.

— Temos que aproveitar os bons momentos do jogo. O detalhe, às vezes, a gente tá sendo prejudicado. Às vezes, estamos em uma zona de conforto e acabamos descuidando um pouquinho. Gre-Nal é clássico, do outro lado tem qualidade, mas nós sabemos que estamos pecando em algumas coisas e não é de hoje — reforçou Luiz Rodrigo.

Na próxima rodada, as Gurias Coloradas enfrentam o Real Brasília, na quinta-feira (1°), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.