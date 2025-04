"Mudança de postura" foi determinante para buscar empate no Gre-Nal, avalia Thaissan Passos

Thaissan Passos mudou a equipe na segunda etapa para buscar o empate. Duda Fortes / Agencia RBS

A técnica do Grêmio, Thaissan Passos, citou a "mudança de postura" como fator determinante para as Mosqueteiras buscarem o empate no Gre-Nal do Brasileirão Feminino.

O time esteve duas vezes atrás no marcador, mas buscou o 2 a 2 em clássico disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, nesta segunda-feira (28).

Segundo ela, o Inter entrou com a proposta de pressionar, e conseguiu executar isso no início da partida:

— Precisamos entrar mais conscientes no jogo. Demoramos pra entender o que estava acontecendo. Mas voltamos pro segundo tempo com outra postura — declarou.

Os dois gols foram marcados por Camila Pini. O empate veio, justamente, na etapa final. De acordo com ela, o resultado ficou abaixo do esperado para a ambição do time dentro do campeonato:

— Não é aquilo que a gente gostaria. A gente sabe que o resultado de hoje era fundamental para buscarmos a classificação. Mas preciso valorizar a entrega das meninas — destacou.

As Mosqueteiras voltam a campo na quinta-feira (1º), quando enfrentam o Corinthians, em São Paulo. O jogo, válido pela oitava rodada, acontece às 19h.

