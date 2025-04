Lyon e Arsenal se enfrentam neste domingo (27), às 13h, pela partida de volta da semifinal da Champions League Feminina . O jogo ocorre no OL Stadium, em Décines-Charpieu.

No primeiro confronto, o Lyon venceu por 2 a 1. Portanto, agora se garante na final até com um empate. O Arsenal, por sua vez, tem de vencer por um gol de diferença para forçar a prorrogação. Se triunfar por dois ou mais, avança no tempo normal.