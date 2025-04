Juventude x Palmeiras: tudo sobre o jogo da oitava rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Palmeiras nesta quarta-feira (30), às 16h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Palmeiras

Juventude: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília, Carla Cruz (Hericka Sorriso) e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti; Teté (Jaielly) e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Palmeiras: Natascha; Rhay Coutinho, Carlinha, Isadora e Fê Palermo; Ingryd, Espinales e Yoreli Rincón (Andressinha); Lais Estevam , Tainá Maranhão (Greicy) e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Arbitragem para Juventude x Palmeiras

Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Juventude x Palmeiras

O Juventude anuncia a transmissão através do seu canal no Youtube.

Como chegam Juventude x Palmeiras

Juventude

As Gurias Jaconeras acumulam uma vitória, dois empates e quatro derrotas na Série A-1. A campanha deixa o Ju com cinco pontos e na 13ª colocação.

Para este jogo, o time segue sem poder contar com a atacante Taysa Félix, contratada junto ao América-MG. A atleta rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho e será desfalque pelo restante da temporada.

Palmeiras

As Palestrinas vêm de quatro vitórias, dois empates e uma derrota no Brasileirão. A campanha deixa o Alviverde na quarta colocação, com 14 pontos.

Para este jogo, a técnica Camilla Orlando não poderá contar com a zagueira Pati Maldaner. Ela foi expulsa diante da Ferroviária e cumprirá suspensão nesta rodada.

Ingressos para Juventude x Palmeiras

Sócios: entrada franca para todas as modalidades. Jaconero Prata e convidado devem emitir o ingresso sem custo em https://sociojaconero.com.br

Não-sócios: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível. É necessário emitir o ingresso sem custo em https://ingressos.juventude.com.br

Acessos

Torcida do Juventude: Portão 6

Portão 6 Torcida visitante: Portão 4

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.