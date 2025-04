Juventude x Bragantino: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Bragantino na próxima quarta-feira (16), às 16h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Bragantino

Juventude: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti (Drielly); Jaielly, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Bragantino: Thalya; Géssica, Stella, Débora e Carol Tavares; Tamires, Ana Carla e Catarina; Jane Tavares, Thayslane e Paulina. Técnico: Humberto Simão.

Arbitragem para Juventude x Bragantino

Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Juarez de Mello Junior (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS).

Onde assistir a Juventude x Bragantino

O Juventude anuncia a transmissão da partida no seu canal do Youtube.

Como chegam Juventude x Bragantino

Juventude

As Gurias Jaconeras seguem em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino. Em quatro rodadas, o Alviverde somou apenas um ponto (oriundo do empate com o América-MG). Com isso, o clube está na 14ª colocação.

Para este jogo, o Juventude segue sem poder contar com a atacante Taysa Félix, contratada junto ao América-MG. A atleta rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho e será desfalque pelo restante da temporada.

A atacante Jaielly, que não viajou para Minas Gerais no último final de semana, volta a ficar à disposição. De acordo com o clube, ela foi liberada para resolver problemas pessoais e, por isso, não esteve entre as relacionadas.

Bragantino

Após um boa largada na Série A-1, com vitória sobre o Inter e empates com Palmeiras e Corinthians, o Bragantino tropeçou na última rodada. Enfrentando o Real Brasília, o time paulista perdeu por 2 a 1. Com isso, estacionou nos cinco pontos e caiu para a nona colocação.

Os destaques da equipe ficam por conta da atacante Paulina e da meia Ana Carla, artilheiras das Bragantinas no Brasileirão. Ambas balançaram as redes em duas oportunidades.

Ingressos para Juventude x Bragantino

Sócios: entrada franca para todas as modalidades

Jaconero Prata e convidado devem emitir o ingresso sem custo em https://sociojaconero.com.br

Não-sócios: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível

É necessário emitir o ingresso sem custo em https://ingressos.juventude.com.br

Acessos:

Torcida do Juventude: Portão 6

Portão 6 Torcida visitante: Portão 4

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.