Juventude recebe o Bragantino em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino 

Juventude vem de derrota para o Cruzeiro. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude segue a saga pela primeira vitória do Brasileirão Feminino. A próxima tentativa será nesta quarta-feira (16), às 16h, contra o Bragantino. Como mandante, o Alviverde jogará na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Para este jogo, as Gurias Jaconeras contarão com o retorno da atacante Jaielly. Liberada do confronto com o Cruzeiro para resolver problemas pessoais, a atleta voltará a ser relacionada diante do Bragantino e deve retomar a titularidade.

Há dúvida, ainda, a respeito do esquema de jogo. Contra times que lutam pelo título, como Corinthians e Cruzeiro, o Juventude adotou uma postura mais defensiva, com três zagueiras. No entanto, quando jogou em casa, o Alviverde foi a campo com duas defensoras.

A expectativa é pela manutenção deste esquema tático contra as Bragantinas. Sendo assim, o Ju deve atuar com Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti (Drielly); Jaielly, Teté e Kamile Loirão.

Atualmente, as Gurias Jaconeras somam apenas um ponto (oriundo do empate com o América-MG) e ocupam a 14ª colocação. O Sport, primeiro no Z-2, tem a mesma pontuação, mas fica atrás pelos critérios de desempate (tem pior saldo de gols: -10 contra -7 do Alviverde).

Olho no adversário

O Bragantino iniciou o Brasileirão Feminino com o pé direito nas três primeiras rodadas: uma goleada sobre o Inter e empates com Palmeiras e Corinthians. Na última partida, porém, tropeçou diante do Real Brasília e conheceu sua primeira derrota na Série A-1.

