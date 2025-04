Juventude enfrenta o Real Brasília querendo se afastar ainda mais do Z-2 no Brasileirão Feminino 

Juventude volta a campo neste domingo. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras seguem no objetivo de buscar os 10 pontos e garantir a permanência na elite do Brasileirão Feminino. Fora de casa, o Juventude duelará com o Real Brasília, neste domingo (20), às 15h. A partida ocorre no Estádio Defelê, em Brasília.

Para emplacar a segunda vitória seguida, o Alviverde deve promover a manutenção da equipe titular. No meio de semana, o time gaúcho venceu o Bragantino por 1 a 0, com gol da atacante Jaielly.

O desempenho contra as paulistas deu ao Juventude uma posição na tabela. Agora, as Gurias Jaconeras estão no 13º lugar, com quatro pontos.

Em caso de triunfo neste domingo, se afastam ainda mais da zona de rebaixamento e podem colar no G-8. O Flamengo, que é o oitavo colocado, soma sete pontos.

Leia Mais CBF divulga tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão Feminino

Próximos jogos

Depois de enfrentar o Real Brasília, o Juventude terá mais um compromisso longe do RS. Em 26 de abril, as Gurias Jaconeras duelarão com o Flamengo, no Rio de Janeiro.

O retorno à Serra está agendado para 30 de abril. Na ocasião, o Alviverde receberá o Palmeiras, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Sequência alviverde