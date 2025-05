Juventude enfrenta o Flamengo almejando segunda vitória no Brasileirão Feminino 

Juventude enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras enfrentarão um adversário motivado na sétima rodada do Brasileirão Feminino. Às 21h deste sábado (26), terão o Flamengo, que acabara de conquistar a Copa Rio, pela frente. O duelo será no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Para conquistar a segunda vitória na Série A-1, o Juventude terá de superar as Meninas da Gávea, que atualmente ocupam a nona colocação na tabela, com sete pontos. O time carioca vem de uma troca recente de técnico.

Após a derrota para o Bragantino, Maurício Salgado foi desligado do cargo. E, no início desta semana, Rosana Augusto chegou ao Rio de Janeiro para assumir a equipe. Foi com ela no comando que, na última quarta-feira (23), o Flamengo derrotou o Fluminense e conquistou a Copa Rio.

Dúvida no esquema tático

Para impedir que o rubro-negro embale na temporada, o Juventude contará com a boa fase da goleira Renata May. Em seis rodadas, já fez 42 defesas — média de sete por jogo. Além disso, também esteve na seleção do campeonato divulgada pelo Sofascore em três oportunidades.

É com ela no gol que se inicia a escalação das Gurias Jaconeras para sábado. A dúvida fica a respeito do esquema tático: 3-5-2 (utilizado contra times mais fortes, como Cruzeiro e Corinthians) ou o tradicional 4-4-3 (alternativa nos duelos diante de América-MG, Fluminense, Bragantino e Real Brasília).

De toda forma, o Alviverde entrará em campo sonhando com mais uma vitória. Os três pontos aproximariam muito o Juventude dos 10, afastando qualquer chance de rebaixamento à Série A-2. Atualmente, as Gurias Jaconeras têm cinco pontos.

Sequência no Brasileirão