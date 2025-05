Juventude é goleado pelo Palmeiras no Brasileirão Feminino 

Juventude perdeu para o Palmeiras. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras perderam a segunda partida consecutiva no Brasileirão Feminino. Em duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), o Juventude foi goleado por 4 a 0, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

O time gaúcho teve de lidar com a expulsão polêmica da volante Alice, enquanto o placar estava zerado, e viu a artilheira Amanda Gutierres decidir o jogo para as Palestrinas, com três gols. Stefanie também balançou as redes para as paulistas.

O resultado mantém o Juventude com cinco pontos e na 13ª colocação. Com o complemento da rodada, as Gurias Jaconeras podem perder uma posição.

Vantagem palmeirense

Juventude, de Grazi, foi encurralado no início da partida. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Palmeiras iniciou o jogo encurralando o Juventude e era o único a criar alternativas nos primeiros minutos. O time de Camilla Orlando chegava à área de diversas formas: bolas paradas, cruzamentos e chutes de longa e média distância.

A situação do time gaúcho ficou pior aos 33 minutos. Após falta em Greicy, que partia em contra-ataque, a árbitra apresentou vermelho direto para a volante Alice. Porém, a infração foi cometida por outra atleta: a meia Drielly.

Com uma a menos, o Juventude não conseguiu impedir o Palmeiras de abrir o placar, aos 35. Após lançamento de Tainá Maranhão, Amanda Gutierres estufou as redes.

Três minutos depois, a artilheira ampliou o placar. Depois de cruzamento de Greicy, Amanda Gutierres apareceu na pequena área para dar um toque e vencer a defesa do Ju.

A goleira Renata impediu o terceiro aos 45. Após cabeceio de Greicy, a defensora alviverde conseguiu mandar para escanteio com a ponta dos dedos.

Virou goleada

Juventude viu o Palmeiras marcar mais gols no segundo tempo. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Palestrinas transformaram a vitória em goleada aos 9 minutos do segundo tempo. Após cruzamento rasteiro de Tainá Maranhão, Stefanie apareceu sozinha na área para bater de pé direito para as redes.

O Palmeiras tinha amplo domínio do jogo e marcou o quarto aos 13. Mais uma vez, em jogada de Tainá Maranhão, que cruzou para que Amanda Gutierres aparecesse sem marcação na área e mandasse no ângulo de Renata.

Com o passar do tempo, a técnica Camilla Orlando passou a rodar o elenco palmeirense. Assim, as visitantes diminuíram o ritmo.

O Juventude, por sua vez, não teve forças para criar chances de descontar e ficou postado em seu setor defensivo até o apito final.

Brasileirão Feminino — 8ª rodada — 30/4/2025

Juventude (0)

Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília (Beta, 11'/2ºT) e Hericka Sorriso; Alice, Dani Venturini (Karol, 11'/2ºT) e Drielly; Carol Ladaga (Leka, 39'/1ºT), Teté e Jaielly (Milena, 11'/2ºT). Técnico: Luciano Brandalise.

Palmeiras (4)

Kate Tapia; Rhay Coutinho (Stefanie, INT), Carlinha, Isadora e Fê Palermo (A. Júlia, INT); Ingryd (A. Flávia, 20'/2ºT), Diany e Andressinha; Greicy (Soll, INT), Tainá Maranhão e Amanda Gutierres (Dudinha, 19'/2ºT). Técnica: Camilla Orlando.

GOLS: Amanda Gutierres, aos 35min e aos 38min do 1º tempo; Stefanie, aos 9min, Amanda Gutierres, aos 13min, do 2º tempo;

Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS); LOCAL: Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Próximo jogo

Grêmio x Juventude