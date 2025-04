Jorge Barcellos se despede do Inter nas redes sociais: "Nem tudo depende só da gente"

O técnico Jorge Barcellos não seguirá no comando das Gurias Coloradas. O profissional foi demitido pelo clube na tarde desta sexta-feira (18), um dia após a derrota para o Cruzeiro no Brasileirão Feminino.

"Hoje me despeço do clube S.C. Internacional Feminino. Saio com a consciência tranquila de que dei o meu melhor todos os dias, em cada treino e cada jogo. Nem tudo depende só da gente, mas meu compromisso e dedicação sempre estiveram presentes. Quero agradecer as atletas, comissão técnica, diretoria e torcida que estiveram comigo durante essa caminhada. Desejo ao clube e a todos uma excelente continuação de temporada, com conquistas e sucesso no caminho", escreveu.