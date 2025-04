Jorge Barcellos não é mais técnico das Gurias Coloradas 

Jorge Barcellos foi demitido do Inter.

O Inter informou, na tarde desta sexta-feira (18), a demissão do técnico Jorge Barcellos , do time feminino. Junto dele, também sai o auxiliar Matheus Guariento.

O desligamento vem após a sequência negativa da equipe no Brasileirão Feminino. Em cinco rodadas, as Gurias Coloradas somaram apenas dois pontos (em empates com Sport e Fluminense). Os resultados deixam a equipe na antepenúltima colocação.