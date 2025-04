Inter x Real Brasília: tudo sobre o jogo da 8ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Real Brasília na próxima quinta-feira (1º), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Real Brasília

Inter: May; Lorranny (Gi Santos), Fefa Lacoste, Bruna Benites e Katrine; Capelinha (Jordana), Marzia e Rafa Mineira; Myka, Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Real Brasília: Tainá; Laine, Hillary, Petra e Pitty; Maiara (Manu Balbinot), Baião e Isabela; Dani Silva, Giovana e Katyelle. Técnico: Dedê Ramos.

Arbitragem para Inter x Real Brasília

Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Artur Avelino Birk Preissler (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS).

Onde assistir a Inter x Real Brasília

Ainda não há transmissão confirmada.

Como chegam Inter x Real Brasília

Inter

As Gurias Coloradas vêm em má fase e estão na 14ª posição, com apenas três pontos. O Inter acumula quatro derrotas e três empates na largada do Brasileirão.

Para este jogo, há expectativa de que o técnico Maurício Salgado faça sua estreia. O profissional ainda precisa ser regularizado no BID da CBF.

Em relação ao time, a volante Capelinha volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Por outro lado, a meia Julia Bianchi está fora do restante da temporada, após ter constatada lesão ligamentar no joelho.

Real Brasília

As Leoas do Planalto também não vivem grande momento no Brasileirão. Ao longo de sete rodadas, são duas vitórias, dois empates e três derrotas, que deixam o time com oito pontos e na 11ª posição.

No elenco do Real Brasília, o destaque fica por conta da meia Manu Balbinot, que iniciou no banco de reservas contra o 3B da Amazônia. Ex-Grêmio, ela marcou um gol e concedeu duas assistências nesta temporada.

Ingressos para Inter x Real Brasília

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.