Inter x Cruzeiro: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Cruzeiro na próxima quinta-feira (17), às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. O confronto será no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Cruzeiro

Inter: Mayara; Ketlin, Fefa Lacoste, Gi Santos e Eskerdinha (Katrine); Marzia, Jordana e Julia Bianchi; Myka (Belén Aquino), Julieta Morales (Paola) e Anny Marabá. Técnico: Jorge Barcellos.

Cruzeiro: Camila Rodrigues; Isabela, Paloma Maciel, Isa Haas e Gisseli; Bedoya (Letícia Alves), Pri Back e Gaby Soares; Gaby, Miriã (Byanca Brasil) e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

Arbitragem para Inter x Cruzeiro

Adeli Mara Monteiro (SP), auxiliada por Fabricio Lima Baseggio (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS).

Onde assistir a Inter x Cruzeiro

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Cruzeiro

Inter

As Gurias Coloradas seguem tentando afastar a má fase. Em quatro rodadas, o Inter ainda não venceu no Brasileirão Feminino. O time de Jorge Barcellos tem apenas dois pontos (oriundos de empates com Sport e Fluminense) e, por isso, está na 13ª colocação.

Para este jogo, o técnico colorado ainda não poderá contar com a zagueira Bruna Benites, com uma lesão no joelho, e com a goleira Bárbara, que recupera-se de cirurgia na mão.

A lateral-esquerda Katrine, baixa na última rodada por tendinite embaixo do pé, segue como dúvida. A situação é a mesma da volante Gabi Morais, que recupera-se de lesão no joelho e ainda não estreou na temporada.

Cruzeiro

As Cabulosas vivem um início de temporada bem diferente do Inter. O time de Jonas Urias está invicto e divide a liderança da Série A-1 com a Ferroviária. Ambos têm 10 pontos, mas o Cruzeiro ocupa a segunda colocação pelos critérios de desempate (tem saldo de gols +6 contra +9 das Guerreiras Grenás).

Para este jogo, o técnico cruzeirense ainda não poderá contar com a zagueira Vitória Calhau. A jogadora rompeu o Ligamento Colateral Medial (LCM) do joelho esquerdo e ficará afastada por cerca de dois meses.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.