Inter tenta afastar má fase em retomada do Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas ainda buscam a primeira vitória. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter segue em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino. A próxima oportunidade será neste sábado (12), a partir das 17h, diante do Fluminense. O duelo ocorre no Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

As Gurias Coloradas vêm de um início de Série A-1 conturbado. Favorito nas três primeiras rodadas, o Inter perdeu para Bahia e Bragantino e, depois, apenas empatou com o Sport.

Leia Mais As baixas do Inter para o duelo com o Fluminense no Brasileirão Feminino

— Nós temos que trabalhar. O que posso fazer agora é trabalhar bastante para que possamos suprir essas dificuldades que estamos tendo, e colocar o time para jogar. Temos que tentar reverter toda essa situação — afirmou o técnico Jorge Barcellos após o último jogo.

Do embate com o Sport até o jogo deste sábado, o Inter teve um intervalo de 12 dias, por conta da data Fifa. Em decorrência dos amistosos da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos, a competição nacional foi paralisada.

Adversário

Pela frente, o Inter terá um time que iniciou melhor o Brasileirão. Em três jogos, o Fluminense acumula duas vitórias e uma derrota. Com isso, está na zona de classificação.

O time carioca tem, no elenco, algumas velhas conhecidas do Inter. As atacantes Chú Santos e Lelê já defenderam as cores coloradas. A segunda, inclusive, encerrou sua passagem pelo clube como artilheira da temporada. Em 2022, Lelê marcou 12 gols em 35 jogos.

Leia Mais STJD revê punição ao Inter após suposto ato de racismo no Brasileirão Feminino

Situação na tabela

Com apenas um ponto, o Inter é o antepenúltimo na tabela de classificação. A diferença para o Sport, primeiro no Z-2, fica por conta dos critérios de desempate: tem saldo de gols melhor que as pernambucanas (-4 contra -9).