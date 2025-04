Inter segue em busca da recuperação no Brasileirão Feminino e terá nova chance diante do Cruzeiro 

Time de Jorge Barcellos segue sem vencer na Série A-1. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem a saga pela primeira vitória no Brasileirão Feminino e terão uma nova oportunidade nesta quinta-feira (17). O desafio, agora, será contra o Cruzeiro, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, a partir das 16h.

O Inter vem de situação calamitosa na Série A-1. Em quatro rodadas, o time de Jorge Barcellos somou apenas dois pontos, oriundos dos empates com Sport e Fluminense. Além disso, também vem de derrotas para Bahia e Bragantino.

Este já é o pior início de Brasileirão das Gurias Coloradas desde a retomada do departamento. A pontuação abaixo das expectativas deixa o Inter na antepenúltima colocação, atrás apenas de Sport e 3B da Amazônia.

Olho no rival

Agora, o time gaúcho sonha em iniciar uma reação. O desafio, porém, não é dos mais fáceis. O adversário começou a rodada na vice-liderança e ainda está invicto: três vitórias e um empate.

O time de Jonas Urias ainda tem várias carinhas conhecidas pelo Inter. A zagueira Isa Haas, a volante Zóio, a lateral Isabela e a atacante Byanca Brasil já defenderam as cores do clube. Todas elas devem ser relacionadas para a partida desta quinta-feira.

Novidades

Gabi Morais é reforço para a sequência. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Para tentar vencer o ímpeto do adversário, o Inter terá um reforço vindo do departamento médico. A volante Gabi Morais recuperou-se de lesão no joelho e ficará à disposição. Mas, como ainda não estreou na temporada, deve iniciar no banco de reservas, pela falta de ritmo.

Há, ainda, uma esperança de contar com a lateral-esquerda Katrine. Recuperando-se de uma tendinite embaixo do pé, a jogadora ainda reclama de dores, mas pode jogar no sacrifício.

Por outro lado, a zagueira Bruna Benites e a goleira Bárbara seguem no departamento médico e ainda não serão relacionadas.