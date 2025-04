Inter repetiu apenas duas titulares nos quatro jogos do Brasileirão Feminino

Após a estreia com derrota para o Bahia , foram quatro alterações para enfrentar o Bragantino: a goleira May , a lateral-direita Lorrany , a zagueira Leticia Debiasi e a atacante Anny Marabá ficaram no banco de reservas. Enquanto a goleira Tainá , a zagueira Fefa Lacoste e as meio-campistas Jordana e Pati Llanos ganharam as vagas no 11 inicial.

A goleira Tainá, as laterais Lorranny e Katrine (lesionada), as meio-campistas Capelinha e Rafa Mineira, e as atacantes Paola e Belén Aquino perderam as posições como titulares. Enquanto a goleira May, as laterais Ketlin e Eskerdinha, a zagueira Gi Santos, a meio-campista Myka e as atacantes Julieta Morales e Anny Marabá receberam oportunidades.