Inter perde para o Cruzeiro e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Inter perdeu para o Cruzeiro nesta quinta. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter segue sem vencer no Brasileirão Feminino. Desta vez, o time colorado perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, em Santa Cruz do Sul. Durante o duelo realizado no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, Byanca Brasil e Pri Back construíram a vantagem mineira. Enquanto Fefa Lacoste marcou para o colorado.

A derrota mantém o time de Jorge Barcellos na zona nebulosa da tabela. Até então, o Inter soma míseros dois pontos (em 15 disputados) e ocupa a antepenúltima colocação.

A sequência reserva o difícil duelo com a líder Ferroviária. Os times se enfrentam no próximo domingo (20), às 16h, em Araraquara. Depois, tudo será Gre-Nal na vida do Inter.

Formação colorada

Inter foi escalado com apenas uma mudança. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O técnico Jorge Barcellos mandou a campo um Inter menos modificado do que nas últimas rodadas. Na defesa, houve manutenção da goleira May, com a linha de quatro à sua frente formada pelas laterais Ketlin e Eskerdinha, e pelas zagueiras Gi Santos e Fefa Lacoste.

O meio de campo foi composto por Marzia, na primeira função, e Julia Bianchi, como armadora. A mudança foi na vaga de Jordana que, desta vez, foi ocupada por Capelinha. O ataque teve Julieta Morales e Myka nas pontas, com Anny Marabá centralizada.

Lei da ex presente

Gurias Coloradas saíram atrás no placar. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas iniciaram a partida com mais volume ofensivo e tiveram as primeiras boas oportunidades. Aos 2, a chance veio em finalização da zagueira Gi Santos, após sobra de bola na área. Depois, aos 4, Julia Bianchi arriscou de fora da área, mas colocou muita força e viu a bola passar por cima da meta.

A melhor tentativa veio aos 14 minutos. A defesa do Cruzeiro se atrapalhou. A goleira Camila foi praticamente à meia-lua e se bateu com a lateral Isabela e a zagueira Isa Haas. Então, Myka venceu a disputa, ficou a bola e, vendo o gol livre, arriscou de longe, mas mandou para raspando à trave direita.

Dois minutos depois, o Inter reclamou muito de pênalti, quando Capelinha invadiu a área e foi derrubada por Bedoya. A arbitragem, porém, entendeu como lance normal e mandou seguir.

As Cabulosas conseguiram responder apenas aos 19, aproveitando a saída errada da zagueira Gi Santos. Bedoya arriscou, da entrada da área, mas mandou sobre a meta.

Seis minutos depois, a defensora colorada voltou a vacilar e, desta vez, foi fatal. Gi Santos tocou com a mão na bola, dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. Ex-atacante do Inter, Byanca Brasil foi para a cobrança, mandou no cantinho direito de Mayara e colocou o Cruzeiro à frente.

O Inter baixo um pouco o ritmo e só voltou a ter chance aos 35. Após receber de Julia Bianchi, Julieta Morales bateu de pé direito em gol, mas mandou na rede pelo lado de fora. Quatro minutos depois, Anny Marabá arriscou da entrada da área, mas a finalização foi nas mãos da goleira Camila.

Segundo tempo movimentado

O Inter voltou para o segundo tempo motivado a buscar o resultado e conseguiu mexer no marcador aos 11. Após finalização de Julia Bianchi, a goleira Camila deu um tapa para afastar e o rebote sobrou para que a zagueira Fefa Lacoste cabeceasse às redes.

A virada quase veio aos 14, quando Belén Aquino invadiu a área e bateu rasteiro para o gol, mas Isabela tirou em cima da linha.

E, como quem não faz leva, foi o Cruzeiro quem balançou as redes, logo no minuto seguinte. Após cruzamento de Byanca Brasil à área, a meio-campista Pri Back venceu a disputa no alto com Capelinha e cabeceou para o fundo das redes.

O Inter até tentou uma reação, e voltou a ter oportunidades na bola aérea. Aos 30, em cabeceio de Julieta e, aos 32, com Lorranny tentando no mesmo fundamento. Em ambas, a bola acabou nas mãos de Camila.

Com o passar do tempo, as Gurias Coloradas iam perdendo a força, e o Cruzeiro aproveitava-se disso para tentar ampliar. Aos 43, Capelinha errou em bola e a sobra ficou com Marília que, de bicicleta, quase marcou o terceiro. Mas, desta vez, a goleira May salvou o Inter e espalmou.

E foi só. Mais uma vez, o Inter encerra a rodada com um resultado decepcionante e permanece lutando na parte de baixo da tabela.

Brasileirão Feminino — 5ª rodada — 17/4/2025

Inter (1)

Mayara; Ketlin (Lorranny, 33'/1ºT), Fefa Lacoste, Gi Santos (Jordana, INT) e Eskerdinha (Katrine, 28'/2ºT); Marzia, Capelinha, Julia Bianchi; Julieta Morales, Myka (Clara Güell, 35'/2ºT) e Anny Marabá (Belén Aquino, INT). Técnico: Jorge Barcellos.

Cruzeiro (2)

Camila Rodrigues; Isabela, Paloma Maciel, Isa Haas e Gisseli (Clara, 21'/2ºT); Letícia Alves (Marília, 21'/2ºT), Pri Back e Bedoya; Gaby Soares (Camila Ambrósio, 44'/2ºT)), Gaby (Leticia, 21'/2ºT) e Byanca Brasil (Miriã, 35'/2ºT). Técnico: Jonas Urias.