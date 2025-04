Inter perde para a Ferroviária pelo Brasileirão Feminino; time ainda não venceu na competição

Fora de casa, Inter teve dificuldades na primeira etapa, mas melhorou no segundo tempo. Lara Vantzen / Inter, divulgação

Não foi desta vez que as Gurias Colorados venceram pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Feminino. Em jogo da sexta rodada, a equipe perdeu para a Ferroviária por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, neste domingo (20).

As donas da casa foram melhores na primeira etapa, quando abriram o placar. O Inter empatou a partida e melhorou no duelo, na primeira metade do segundo tempo. Contudo, a Ferroviária marcou mais uma vez e saiu com os três pontos.

As Gurias Coloradas voltam a campo no dia 28 de abril para enfrentar o Grêmio, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com mando das Mosqueteiras. O Inter ocupa a 14ª posição do campeonato, com apenas dois pontos somados em seis partidas.

Formação colorada

Time foi escalado com apenas uma modificação em relação ao jogo anterior. Lara Vantzen / Inter, divulgação

No primeiro jogo desde a demissão de Jorge Barcellos, as Gurias Coloradas foram comandadas pelo preparador físico Luiz Rodrigo. Com relação a equipe que perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, na última rodada, houve apenas uma mudança entre as titulares. A entrada de Lorranny no lugar de Ketlin.

No restante, o setor defensivo seguiu com a goleira Mayara, as zagueiras Gi Santos e Fefa Lacoste, além da lateral Eskerdinha. No meio, iniciaram Capelinha, Marzia e Júlia Bianchi, que atuou como armadora. O ataque foi formado por Myka, no lado direito, Julieta, na esquerda, e Anny Marabá, centralizada.

Dificuldades no primeiro tempo

Por diferentes fatores, já era de se imaginar que o Inter não teria facilidades contra a Ferroviária. Fora de casa, contra uma das melhores equipes da competição, e ainda sem técnico, o time teve dificuldades para trocar passes na etapa inicial e pouco levou perigo às adversárias.

Logo nos primeiros minutos, a Ferroviária mostrava que iria apostar em jogadas pelo lado, explorando jogadoras como Júlia Beatriz, no lado esquerdo, e Mariana Santos, na direita. As Gurias Coloradas, por sua vez, buscavam o contra-ataque, e tiveram Myka como a atleta mais acionada, mesmo que sem muita efetividade.

Aos poucos, as donas da casa foram criando chances de gol. Aos 19 minutos, Darlene entrou livre na área, chutou, mas Gi Santos interceptou em na hora da finalização. Depois, aos 22 e aos 25, Micaelly cobrou faltas que contaram com desvios da defesa colorada, passando perto do gol.

Aos 31 minutos, a Ferroviária conseguiu abrir o placar. Após roubada de bola no meio do campo, Micaelly achou bom passe para Darlene, que avançava pelo lado direito. A atacante viu Júlia Beatriz livre na área e cruzou para a atleta, que finalizou com perfeição, sem chances para a goleira Mayara.

Atrás no placar, o Inter foi para cima e chegou a ter duas chances com a camisa 10 Júlia Bianchi. Bem marcada em campo, ela tentou em cobrança de falta, que foi para fora, e em um chute de fora da área, defendido com tranquilidade pela goleira Luciana.

Aos 41 minutos, a armadora colorada sentiu a perna esquerda e saiu mancando. Quatro minutos depois, foi substituída por Rafa Mineira. A Ferroviária ainda criou outras oportunidades, mas não ampliou o marcador.

Um gol para cada lado

Julieta até empatou a partida, mas não foi o suficiente para as Gurias Coloradas. Lara Vantzen / Inter, divulgação

No intervalo, Luiz Rodrigo promoveu duas alterações. Ketlin entrou no lugar de Lorranny e Belén Aquino ingressou na vaga de Anny Marabá. A atacante uruguaia explorou arrancadas pelos dois lados e participou do gol de empate.

Aos 10 minutos, ela arrancou pelo lado esquerdo e superou duas defensoras da Ferroviária, com direito a uma caneta. Por fim, ela passou para Julieta, que estava próxima da pequena área. A jogadora chutou forte e não deu chances para Luciana, empatando o jogo.

A entrada de Aquino ajudou as Gurias Coloradas a crescerem na partida, sendo superior à Ferroviária pela primeira vez no duelo. Em uma oportunidade, aos 23 minutos, a jogadora cruzou para Eskerdinha, que estava livre. A defensora furou, mas conseguiu tocar para Fefa Lacoste, que finalizou para a defesa de Luciana.

Quando o Inter encontrou o seu melhor momento na partida, a Ferroviária conseguiu passar a frente no placar novamente. Millene avançou pela intermediária e passou para Raquel. A jogadora avançava livre no lado direito, entrou na área e finalizou na saída de Mayara para fazer 2 a 1, aos 27 minutos.

Na sequência, o jogo voltou a ficar mais equilibrado. As Gurias Coloradas perderam um pouco da intensidade, e a Ferroviária aproveitou para administrar o resultado. Aos 38 minutos, Myka quase empatou, com um chute rasteiro, dentro da área. Luciana saltou no canto e espalmou para escanteio. Final de jogo: 2 a 1 para a Ferroviária.

Brasileirão Feminino — 6ª rodada — 20/04/2025

Ferroviária (2)

Luciana; Luana, Andressa, Rafa Soares; Barrinha, Duda, Micaelly (Camila, aos 42/2°T) e Mariana Santos (Raquel, 18'/2°T); Darlene (Mylena Carioca, 18'/2ºT), Julia Beatriz (Vendito, 26'/2°T) e Millene (Cris, aos 42'/2°T). Técnica: Jéssica de Lima.

Inter (1)

Mayara; Lorranny (Ketlin, INT), Fefa Lacoste, Gi Santos e Eskerdinha; Capelinha, Marzia e Julia Bianchi (Rafa Mineira, 45'/1ºT); Myka, Julieta (Paola, 22'/2°T) e Anny Marabá (Belén Aquino, INT). Técnico: Luiz Rodrigo (preparador físico).