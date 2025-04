Inter não vence há cinco meses no futebol feminino; relembre o retrospecto

As Gurias Coloradas vivem uma seca desde o final da última temporada. Após o empate no clássico Gre-Nal , na última segunda-feira (28), o Inter chegou há 10 jogos sem vitórias . Neste recorde, são cinco meses sem vencer .

A última vez que a equipe conquistou os três pontos foi em 10 de novembro de 2024 . Na ocasião, aplicou 2 a 1 no Juventude pelas semifinais do Gauchão . Os gols foram marcados por Julieta Morales e Belén Aquino.

Aproveitamento baixo

Após este jogo, as Gurias Coloradas pontuaram apenas nos empates com Grêmio (1x1 na final do Gauchão e 2x2 no Brasileirão), Sport (2x2) e Fluminense (0x0). No recorte, são apenas 13% de aproveitamento.