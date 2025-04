Inter enfrenta a Ferroviária em saga pela primeira vitória no Brasileirão Feminino 

As Gurias Coloradas seguem a saga pela primeira vitória no Brasileirão Feminino. Fora de casa, o Inter enfrentará a forte Ferroviária, neste domingo (20), às 16h. A partida ocorre na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Sendo assim, o Inter será comandado por David da Silva, treinador do sub-20, no interior de São Paulo. Ele assume de maneira interina até o anúncio do novo profissional, que deve ocorrer até a próxima quarta-feira (23).

Com isso, não são descartadas novas mudanças no time titular. A lateral Katrine, por exemplo, deve retomar a posição no 11 inicial. Enquanto, no ataque, Belén Aquino também tem chances de começar o jogo.