Inter empata com o Fluminense e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Com o resultado, o Inter somou o segundo ponto no Brasileirão. Lara Vantzen / Inter, Divulgação

O Inter segue sem vencer no Brasileirão Feminino. Neste sábado (12), na retomada da competição após a parada da data Fifa, as Gurias Coloraram ficaram no 0 a 0 com o Fluminense, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da competição.

Com o resultado, o Inter somou o segundo ponto no Brasileirão Feminino e permanece na parte de baixo da tabela, na 13ª colocação. As Gurias Coloradas voltam a campo na próxima quinta-feira (17), às 16h, contra o Cruzeiro, no Sesc Protásio Alves.

O jogo

A primeira etapa foi de poucas oportunidades. As melhores acabaram criadas pelo Fluminense, que investia em jogadas pelas laterais, principalmente com Lurdinha. No entanto, a equipe carioca pecava no terço final e não conseguia finalizar com precisão.

A melhor oportunidade da etapa inicial foi do Fluminense. Aos 18 minutos Lurdinha invadiu a área e fez a finta, mas na hora da finalização, acabou interceptada pela defesa colorada.

O Inter seguiu levando pressão no campo ofensivo, mas conforme as adversárias se aproximaram na área, a marcação ficava em alerta e bloqueava as jogadas.

Depois do intervalo, o técnico Jorge Barcellos mexeu na equipe e as Gurias Coloradas voltaram com uma postura mais ofensiva, tentando buscar a primeira vitória no Brasileirão. No entanto, ao decorrer da partida, o meio campo não conseguia articulações ao ataque, e pecava no setor de criação.

Aos 20 minutos, Belén Aquino dominou na esquerda e avançou para a área, mas finalizou rasteiro, sem perigo para a goleira Cláudia, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.