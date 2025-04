Inter comunica lesão de camisa 10 da equipe horas antes do Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino

Júlia Bianchi é a principal armadora do elenco das Gurias Coloradas. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Horas antes do Gre-Nal válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, que ocorre nesta segunda-feira (28), às 20h, o Inter divulgou um comunicado sobre a lesão da camisa 10, Julia Bianchi. Ela foi substituída, ainda no primeiro tempo, na última partida do clube, a derrota para a Ferroviária por 2 a 1.

Segundo o boletim divulgado pelo clube, a meio-campista sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A atleta já está em tratamento pré-cirúrgico com o departamento médico e de fisioterapia da equipe.

Júlia Bianchi chegou ao Inter nesta temporada como a principal contratação da equipe. No Brasileirão Feminino, ainda não balançou as redes, mas deu uma assistência em seis partidas disputadas.

Contra o Grêmio, Rafa Mineira será a substituta da jogadora. Na última rodada, ela entrou na vaga da camisa 10 após o momento da lesão.