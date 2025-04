Inter assina contrato profissional com promessa da base feminina

Gabi Inácio tem 18 anos e está no Inter desde 2023. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

O Inter firmou vínculo profissional com uma das promessas das categorias de base. Trata-se da atacante Gabi Inácio, de 18 anos, que vai para a sua terceira temporada no clube.

A jogadora desembarcou em Porto Alegre em 2023 para integrar a categoria sub-17. Naquele ano, disputou 14 jogos, com três gols marcados. Gabi Inácio também foi campeã do Gauchão sub-17.

Na temporada seguinte, a atacante acumulou 26 jogos pelas categorias sub-17 e sub-20, com 11 gols marcados e o título do Brasileirão sub-17. O bom desempenho fez com que ela recebesse oportunidades no elenco principal.

Time principal

Ao longo do Gauchão 2024, Gabi Inácio foi utilizada duas vezes por Jorge Barcellos: na derrota para o Juventude e no empate com o Grêmio, nos mata-matas.

Em 2025, a jogadora ainda não esteve em campo. As competições da categoria sub-20 não se iniciaram, e o técnico Jorge Barcellos ainda não relacionou a atleta para os jogos do profissional.

O novo vínculo com o Inter foi publicado no BID da CBF na última sexta-feira (11). O Brasileirão sub-20 tem início previsto para 5 de junho.