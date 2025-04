Inter anuncia Maurício Salgado como técnico das Gurias Coloradas

Maurício Salgado já comandou as Gurias Coloradas em 130 partidas, com 76 vitórias, 23 empates e 31 derrotas.

O treinador estava livre no mercado desde a última semana, quando despediu-se do Flamengo . Foi para se transferir às Meninas da Gávea, inclusive, que o técnico deixou o Inter, em julho de 2023.

Comandando as Gurias Coloradas, Maurício Salgado acumulou 130 partidas, com 76 vitórias, 23 empates e 31 derrotas. Foram cinco temporadas em Porto Alegre, com três títulos estaduais.