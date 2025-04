Grêmio x São Paulo: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo no próximo sábado (19), às 18h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O duelo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x São Paulo

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo (Mónica Ramos) e Raissa Bahia (Katielle); Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Robinha, Aline e Camilinha; Dudinha, Isa e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Arbitragem para Grêmio x São Paulo

Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Juarez de Mello Junior (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS).

Onde assistir a Grêmio x São Paulo

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x São Paulo

Grêmio

As Mosqueteiras vêm de empate em 0 a 0 com o América-MG, fora de casa. Com isso, o Grêmio permaneceu na 11ª colocação, com seis pontos.

Para enfrentar o América-MG, o Tricolor deve ter o retorno da lateral-esquerda Raissa Bahia. Preservada do time titular no último jogo por conta de um desconforto na região anterior da perna, disputou apenas os últimos minutos. Agora, a expectativa é que fique à disposição.

São Paulo

As Soberanas vêm de vitória, por 2 a 1, sobre o Sport. Com este resultado, permaneceram na quarta colocação, com 10 pontos.

O São Paulo tem como um de seus destaques a goleira Carlinha, que já defendeu as cores do Grêmio. Além dela, a meia Karla Alves, que também já passou pelo Tricolor, é outra que integra o elenco paulista.

Ingressos para Grêmio x São Paulo

Os ingressos serão gratuitos e podem ser adquiridos na bilheteria do Estádio. Os visitantes também podem retirar as entradas no mesmo local. A bilheteria fica na rua Santa Tereza, 420 - bairro Liberdade, em Novo Hamburgo.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.