Grêmio x Inter: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam as Gurias Coloradas na próxima segunda-feira (28), às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do Gre-Nal.

Escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini (Jessica Peña); Maria Dias, Giovaninha e Valéria Paula (Yamila Rodríguez). Técnica: Thaissan Passos.

Inter: May; Lorranny, Fefa Lacoste, Gi Santos e Eskerdinha (Katrine); Marzia, Jordana (Mayara Vaz), Julia Bianchi (Rafa Mineira); Julieta Morales (Belén Aquino), Myka (Paola) e Anny Marabá. Técnico: David da Silva (interino).

Arbitragem para Grêmio x Inter

Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Fagner Bueno Cortes (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

Onde assistir a Grêmio x Inter

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h;

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Inter

Grêmio

As Mosqueteiras chegam para o clássico na 11ª colocação, com seis pontos. O time gremista acumula uma vitória, três empates e uma derrota ao longo da competição nacional.

Para este jogo, a técnica Thaissan Passos não deve ter novas baixas. A equipe vem fazendo controle de carga de algumas atletas, como a zagueira Mónica Ramos e a volante Jessica Peña, por exemplo. E, por conta disso, deve disputar o Gre-Nal com força máxima.

Leia Mais Como chegam Grêmio e Inter para o Gre-Nal do Brasileirão Feminino

Inter

As Gurias Coloradas vêm em má fase e estão na 14ª posição, com apenas dois pontos. O Inter acumula quatro derrotas e dois empates na largada do Brasileirão.

Para este técnico, há uma preocupação no elenco: a meio-campista Julia Bianchi teve de ser substituída do último jogo por sentir dores no joelho esquerdo. A atleta passará por exames e pode ser desfalque para a sequência.

Além dela, o Inter já tem outras baixas confirmadas: a goleira Bárbara e a zagueira Bruna Benites seguem fora. Além delas, a volante Capelinha é ausência por suspensão.

Por fim, o clube colorado ainda espera contar com a estreia do novo técnico no clássico Gre-Nal. Após a sequência negativa, Jorge Barcellos foi demitido e um interino comandou a equipe na derrota para a Ferroviária.

Ingressos para Grêmio x Inter

Os ingressos custarão R$ 10 reais e estarão disponíveis para compra apenas no dia da partida. As entradas poderão ser adquiridas na bilheteria do estádio. Os visitantes também podem realizar a compra no local.

A abertura dos portões será uma hora antes da partida, às 19h. No local serão prestadas orientações sobre as vagas de estacionamento.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.