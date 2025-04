Grêmio x Bahia: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Gremistas enfrentam o Bahia no sábado (12), às 16h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Bahia

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Jessica Peña (Bia Santos), Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

Bahia: Nágila; Mila Santos, Aila, Tchula e Suelen; Mari Pires (Ángela Gómez), Ju Oliveira e Vilma; Cássia, Ellen e Rhaizza (Kaiuska). Técnico: Felipe Freitas.

Arbitragem para Grêmio x Bahia

Andreza Helena de Siqueira (MG), auxiliada por Artur Avelino Birk Preissler (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS).

Onde assistir a Grêmio x Bahia

O Grêmio transmite a partida no seu canal no Youtube.

Como chegam Grêmio x Bahia

Grêmio

As Gurias Gremistas vêm de uma derrota e dois empates na largada da Série A-1. Com isso, o Tricolor abre a rodada na 11ª posição, com dois pontos somados.

Para este jogo, a técnica Thaissan Passos terá o retorno da volante Bia Santos. Ela cumpriu suspensão diante do Palmeiras e voltará a ficar à disposição. Para retornar ao time, a meio-campista lutará por vaga com Jessica Peña.

Bahia

As Mulheres de Aço acumulam uma vitória e dois empates no início do Brasileirão Feminino. Por conta disso, estão no sétimo lugar, com cinco pontos conquistados.

Para este jogo, o técnico Felipe Freitas não poderá contar com a goleira Yanne, expulsa contra o América-MG. Nágila, que ocupou a vaga no último jogo, deve ser mantida no time.

Ingressos para Grêmio x Bahia

A entrada será gratuita. A abertura dos portões ocorre uma hora antes, às 15h. O estacionamento, dentro do CT Hélio Dourado, estará disponível para os torcedores de ambos os times, no valor de R$ 30.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.