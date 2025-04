Grêmio terá um retorno para enfrentar o Bahia no Brasileirão Feminino

Bia Santos cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá mais uma opção para enfrentar o Bahia no Brasileirão Feminino. Em partida marcada para este sábado (12), às 16h, no CT Hélio Dourado, a técnica Thaissan Passos contará com o retorno da volante Bia Santos.

Titular do Grêmio na temporada, a meio-campista teve de cumprir suspensão na última rodada, no empate em 3 a 3 com o Palmeiras. Agora, Bia volta a ficar à disposição e disputará vaga com Jessica Peña no time das Mosqueteiras.

A favor da brasileira conta o fato de ter disputado três dos quatro jogos do Grêmio no ano. Em todos, iniciou entre as 11. Atleta de confiança de Thaissan Passos, pode retomar a posição normalmente.

Disputa com Peña

Por outro lado, Bia disputará a vaga com a titular das últimas três temporadas. Desde que chegou ao Grêmio, Jessica Peña sempre foi inquestionável no meio-campo tricolor.

Ao final da última temporada, no entanto, a colombiana sofreu com lesões e teve de jogar no sacrifício em alguns momentos. No início deste ano, inclusive, foi baixa na Supercopa e na estreia da Série A-1. Porém, contra o Palmeiras, iniciou entre as titulares e ainda concedeu a assistência para que Maria Dias abrisse o placar.

Quem joga?

Agora, Thaissan Passos terá de decidir qual das duas será a titular contra o Bahia. Esta deve ser a única dúvida na formação, que ainda contará com: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Jessica Peña (Bia Santos), Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Yamila Rodríguez.

