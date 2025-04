Grêmio supera o Bahia e conquista primeira vitória no Brasileirão Feminino

Grêmio venceu o time baiano com gol de Valéria Paula. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio lutou e, enfim, conquistou sua primeira vitória no Brasileirão Feminino. Em partida realizada neste sábado (12), as Mosqueteiras fizeram 1 a 0 no Bahia, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O gol saiu dos pés da atacante Valéria Paula.

O resultado deixa o Tricolor, momentaneamente, na nona colocação, com cinco pontos. As Mosqueteiras voltam a campo na próxima quarta-feira (16), às 15h, contra o América-MG. O jogo será em Minas Gerais. Veja a tabela aqui.

Formação tricolor

Grêmio entrou em campo com uma faixa para expôr a nova marca: "Mosqueteiras". Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A técnica Thaissan Passos promoveu apenas duas mudanças na escalação titular, ambas do meio para frente. No setor defensivo, a goleira Raissa seguiu com as companhias de Tayla e Mónica Ramos, como dupla de zaga. Enquanto Raissa Bahia e Dani Barão seguiram nas laterais, por esquerda e direita, respectivamente.

No meio de campo, a volante Bia Santos retomou a titularidade após cumprir suspensão. Com isso, Jessica Peña iniciou no banco de reservas. Daniela Montoya e Camila Pini completaram o meio.

Na frente, as pontas Giovaninha e Maria Dias ganharam uma nova companheira. Vinda do América-MG, Valéria Paula iniciou como centroavante, na vaga de Yamila Rodríguez.

Vantagem construída

Valéria Paula abriu o placar para as Mosqueteiras. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A partida começou movimentada, com muitas disputas no meio de campo. Mas os times encontravam dificuldade para chegar com perigo à área.

A primeira grande oportunidade veio só aos 23 minutos, quando Giovaninha arriscou uma bicicleta na pequena área, e mandou por cima da meta.

O Grêmio ainda reclamou de possível pênalti aos 25. Após tentativa de finalização de Maria Dias, a zagueira Aila afastou com a mão esquerda, na área. A arbitragem mandou seguir.

O Bahia levou perigo à meta gremista aos 30, quando Wendy arriscou da entrada da área e mandou sobre a meta de Raissa.

Empurrado pela torcida, o Grêmio conseguiu buscar a vantagem aos 35 minutos. Maria Dias lançou para que Valéria Paula saísse às costas da defesa, pelo lado esquerdo. A centroavante viu a goleira Nágila antecipada e arriscou direto, de longe, para colocar as Mosqueteiras à frente no placar.

As Mulheres de Aço ainda tentaram a resposta no primeiro tempo. Aos 39, Cássia invadiu a área e finalizou rasteiro, no cantinho direito, exigindo grande defesa da goleira Raissa.

Reta final

Grêmio voltou para o segundo tempo com a vantagem, e soube administrar. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Precisando correr atrás do resultado, o Bahia voltou para o segundo tempo mais ofensivo. Mas não conseguia converter o volume de jogo em chances claras. E viu o Grêmio ter uma boa chance aos 5 minutos. Foi quando Yamila Rodríguez cruzou para que Daniela Montoya cabeceasse por cima da meta.

O Tricolor voltou a assustar aos 12. Após cobrança de escanteio de Camila Pini, a zagueira Tayla venceu a disputa aérea e conseguiu o cabeceio. Mas a bola bateu no travessão e saiu.

Em um segundo tempo mais lento, as disputas se concentravam no meio de campo, com pouco trabalho para as goleiras Raissa e Nágila. À frente no placar, o Grêmio cadenciava a partida e apenas administrava a vantagem simples.

As Mulheres de Aço, mesmo buscando mudar o resultado, erravam muitos passes. O time baiano só voltou a ter chance aos 37, quando Mila Santos cobrou falta na meia-lua e mandou direto na barreira.

A última chance do primeiro tempo foi gremista. Aos 42, Gisele recebeu de Jessica Peña, driblou a marcação e invadiu a área. No momento da finalização, a atacante da base colocou muita força e mandou para fora.

Antes de o apito final, o Grêmio ainda teve um contratempo. A atacante Giovaninha sofreu um mal-estar e a ambulância teve de ser acionada.

A partida foi paralisada por cerca de 10 minutos para o atendimento, e o Tricolor teve de encerrar o jogo com uma a menos. Mas não levou grandes sustos, e confirmou o primeiro triunfo da Série A-1 2025.

Brasileirão Feminino — 4ª rodada — 12/4/2025

Grêmio (1)

Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia (Katielle, 32'/1ºT); Bia Santos, Daniela Montoya (Gisele, 33'/2ºT) e Camila Pini (Jessica Peña, 15'/2ºT); Maria Dias (Drika, 15'/2ºT), Giovaninha e Valéria Paula (Yamila Rodríguez, INT). Técnica: Thaissan Passos.

Bahia (0)

Nágila; Dan (Vilma, 40'/2ºT), Aila (Luana, 40'/2ºT), Tchula e Mila Santos; Suelen (Gica, 10'/2ºT), Angela e Ju Oliveira (Kaiuksa, 22'/2ºT); Cássia, Rhaizza e Wendy (Ary, INT). Técnico: Felipe Freitas.