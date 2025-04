Grêmio recebe o São Paulo em busca de segunda vitória no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Montoya (centro), enfrenta o São Paulo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras terão mais um forte adversário pela frente no Brasileirão Feminino. Em solo gaúcho, a equipe gremista enfrentará o São Paulo, neste sábado (19), às 18h. A partida ocorre no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Para buscar mais três pontos importantes, o Tricolor deve ter o retorno de Raissa Bahia ao time titular. A lateral-esquerda iniciou no banco contra o América-MG por prevenção após um desconforto na região anterior da perna. Nos últimos minutos do empate, porém, foi a campo. A expectativa é que, agora, tenha condições de começar entre as 11.

A defensora é a única dúvida no time de Thaissan Passos. A equipe acumula uma vitória, três empates e uma derrota na competição nacional. Os resultados deixam o Grêmio no 11º lugar, com seis pontos.

Em caso de vitória, as Mosqueteiras podem ingressar na zona de classificação pela primeira vez. Para isso, o Tricolor também precisará secar ao menos três adversários diretos: Flamengo (contra o Bragantino), Real Brasília (diante do Juventude) e América-MG (que recebe o Cruzeiro).

Missão difícil

A meta, porém, não é das mais fáceis. O São Paulo, que iniciou a temporada vencendo a Supercopa, está na quarta colocação. Em cinco rodadas, o time acumula três vitórias, um empate e uma derrota.

O elenco de Thiago Viana ainda conta com alguns destaques conhecidos no Rio Grande do Sul. A goleira Carlinha e a meia Karla Alves já defenderam as cores gremistas e estão nesta lista. Ambas devem ser relacionadas para o jogo deste sábado.

Sequência complicada

Após o duelo difícil com o São Paulo, o Grêmio terá mais dois adversários fortes pela frente. Em 28 de abril, disputará o clássico Gre-Nal e, depois, em 1º de maio, enfrentará o Corinthians. Os dois times, no entanto, vêm em crise no Brasileirão Feminino.

O Inter demitiu o técnico Jorge Barcellos após uma sequência de cinco jogos sem vitórias. Enquanto o Corinthians têm seu pior início de Brasileirão desde a retomada, com apenas duas vitórias em cinco confrontos.

Próximos três jogos

19/4, 18h: Grêmio x São Paulo

28/4, 20h: Grêmio x Inter

1º/5, 19h: Corinthians x Grêmio