Grêmio perde para o São Paulo e segue fora da zona de classificação no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Tayla, foi derrotado pelo São Paulo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras pararam em mais um forte adversário no Brasileirão Feminino. Desta vez, perderam para o São Paulo, por 2 a 1, pela sexta rodada. A partida foi realizada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e teve gols de Crivelari e Calderan, para as paulistas. Enquanto Raissa Bahia descontou para o Tricolor gaúcho.

O resultado deixa o Grêmio com seis pontos e na 12ª colocação. Agora, a equipe de Thaissan Passos volta suas atenções para o clássico Gre-Nal. O duelo com o Inter está marcado para 28 de abril.

Formação gremista

Raissa Bahia voltou ao time titular. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A técnica Thaissan Passos promoveu quatro mudanças no time das Mosqueteiras. Só na defesa foram duas alterações. A lateral-esquerda Raissa Bahia, recuperada de lesão, retornou a posição. Pelo seu lado, a zagueira Mónica Ramos também foi escalada entre as 11. Com isso, Karol Arcanjo e Katielle iniciaram no banco de reservas.

A defesa ainda teve a goleira Raissa. Além da lateral Dani Barão e da zagueira Tayla, ambas pelo lado direito.

No meio de campo, mais uma alteração. Para conter o ímpeto do São Paulo, mais uma volante foi escalada: Jessica Peña iniciou ao lado de Bia Santos e Daniela Montoya. E, sendo assim, a meia Camila Pini ficou como opção no banco.

À frente, as pontas Maria Dias e Giovaninha ganharam a companhia de Valéria Paula. A argentina Yamila Rodríguez perdeu a vaga entre as titulares.

Etapa inicial

Grêmio, de Montoya, sofreu gol de Crivelari no primeiro tempo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio iniciou a partida construindo duas oportunidades de abrir o placar. Ambas de longe. Aos 4, Giovaninha cobrou falta da entrada da área e bateu direto para fora. Depois, aos 6, Maria Dias fez jogada pela direita e arriscou também pela linha de fundo.

O São Paulo respondeu aos 8, com Bia Menezes finalizando rasteiro, após passe de Crivelari. A goleira Raissa, porém, fez a defesa. Mas no minuto seguinte, ninguém segurou a artilheira das Soberanas. Após Bruna Calderan escorar de cabeça, Crivelari apareceu entre as zagueiras para mandar com o pé direito para as redes.

O Tricolor paulista teve a chance de ampliar aos 14, com a sua lateral-direita. Depois de cruzamento de Kaká, Bruna Calderan finalizou da pequena área e parou em defesa da goleira Raissa.

Leia Mais CBF divulga tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão Feminino

O São Paulo chegou a balançar as redes, mais uma vez, aos 23. Após passe de Bia Menezes, Crivelari mandou de cabeça às redes. Mas antes mesmo que a atacante pudesse comemorar, o auxiliar já havia assinalado impedimento.

As Soberanas, mesmo à frente no placar, chegavam mais vezes à área gremista. O time gaúcho, por sua vez, não conseguia construir jogadas que levassem perigo ao gol de Carlinha, que inclusive encerrou o primeiro tempo sem fazer defesas.

Reta final

Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O São Paulo voltou no mesmo ritmo e, logo aos 3 minutos, teve a chance de fazer o segundo. Após falta cobrada por Bia Menezes, pelo lado esquerdo, a goleira Raissa saiu mal e não encontrou nada. A defesa afastou, mas deixou nos pés de Maressa, que mandou para a pequena área. Foi então que a bola sobrou para que Crivelari cabeceasse por cima da meta.

O Grêmio buscou o empate na bola parada, aos 9. Após falta sofrida por Bia, nas proximidades da área, Raissa Bahia assumiu a responsabilidade e mandou direto para a meta. A goleira Carlinha se espichou toda, mas não conseguiu impedir que a bola morresse no fundo das redes.

Almejando a virada, as Mosqueteiras arriscavam de longe. As tentativas de Gisele e Raissa Bahia, porém, foram muito longe da meta são-paulina.

As chances do São Paulo vinham na bola aérea. Foi assim que, aos 28 e aos 31, Aline Milene tentou recolocar as soberanas à frente. Mas sem sucesso, mandando as duas oportunidades para fora.

O Tricolor paulista voltou a ter oportunidade aos 39, com Serrana arriscando do corredor direito, mas errando a mira e finalizando pela linha de fundo.

E, no minuto seguinte, o Grêmio deu espaço para que Bruna Calderan fizesse o dela. Após falta cobrada por Camilinha, praticamente do meio de campo, a bola sobrou na área para que Bia Menezes cruzasse para que a lateral do São Paulo aparecesse sozinha em frente à pequena área e estufasse as redes de Raissa.

Estava sacramentada a vitória das Soberanas, que jamais perderam para o Grêmio desde a retomada do departamento.

Brasileirão Feminino — 6ª rodada — 19/4/2025

Grêmio (1)

Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos (Drika, 44'/2ºT), Jessica Peña (Shashá, 37'/2ºT) e Daniela Montoya (Yamila Rodríguez, 21'/2ºT); Maria Dias (Gisele, INT), Giovaninha e Valéria Paula (Luana Spindler, 44'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

São Paulo (2)

Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Aline Milene (Serrana, 35'/2ºT) e Camilinha; Dudinha (Carol Gil, 23'/2ºT), Isa (Késia Senna, 35'/2ºT) e Crivelari (Robinha, 43'/2ºT). Técnico: Thiago Viana.