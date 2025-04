Grêmio fica no empate com o América-MG pelo Brasileirão Feminino

Grêmio e América-MG não conseguiram mexer no placar. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não conseguiu emplacar a segunda vitória no Brasileirão Feminino e, nesta quarta-feira (16), ficou no empate em 0 a 0 com o América-MG. Em partida realizada na Arena Gregorão, em Contagem, as Mosqueteiras até tiveram melhores oportunidades, mas não venceram a defesa das Spartanas.

Com isso, o Tricolor volta de Minas Gerais com mais um ponto e chega aos seis, mas estaciona na 11ª colocação. As Mosqueteiras retornam a campo no próximo sábado (19), às 18h, contra o São Paulo. O duelo será no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Formação tricolor

Grêmio foi escalado com três mudanças. Mourão Panda / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras foram a campo com três mudanças em relação ao time que venceu o Bahia. Na defesa, a zagueira Karol Arcanjo e a lateral-esquerda Katielle ganharam as vagas de Mónica Ramos e Raissa Bahia, respectivamente. O setor foi composto, ainda, pela zagueira Tayla e pela lateral-direita Dani Barão, com Raissa no gol.

No meio de campo houve manutenção: as volantes Bia Santos e Daniela Montoya seguiram fazendo companhia à meia Camila Pini.

À frente, a terceira (e última) alteração. As pontas Giovaninha, pela esquerda, e Maria Dias, pela direita, tiveram Yamila Rodríguez como referência de ataque. Com isso, Valéria Paula foi para o banco de reservas.

Sem emoção

Primeiro tempo foi de pouca inspiração para Grêmio e América. Mourão Panda / Grêmio/Divulgação

O Grêmio iniciou a partida pressionando, e logo teve sua primeira oportunidade. Aos dois minutos, Daniela Montoya arriscou da entrada da área, mas mandou para fora.

O América-MG não demorou para igualar as ações e, aos seis, respondeu às investidas do Tricolor. Foi quando Soraya finalizou rasteiro, da grande área, e parou em defesa de Raissa.

A etapa inicial não foi muito criativa e teve apenas alguns lapsos das Spartanas. Aos 35, Gadu recebeu de Rafa Levis na área, esticou-se toda e mandou raspando a trave de Raissa. Três minutos depois, foi a vez de Radija invadir a área, passar por Tayla, mas mandar nas mãos da goleira gremista.

Mais chances, mesmo placar

Grêmio construiu mais oportunidades no segundo tempo, mas não conseguiu balançar as redes. Mourão Panda / Grêmio/Divulgação

O Grêmio voltou melhor para a segunda etapa, e construiu duas oportunidades nos minutos iniciais. Aos cinco, Camila Pini lançou para que Maria Dias saísse na cara da goleira. A atacante, no entanto, invadiu a área e mandou fraco, nas mãos de Taluane.

Depois, aos 11, foi a vez de Montoya repetir a tentativa do primeiro tempo. Mais uma vez, arriscou da meia-lua. Mais uma vez, mandou por cima da meta.

O América-MG conseguiu levar perigo aos 15. Foi quando Radija avançou em velocidade pela esquerda, arriscou chute cruzado, mas mandou na rede pelo lado de fora.

Logo em seguida, foi a vez de o Tricolor construir novas oportunidades. Aos 20, após tentativa de finalização de Daniela Montoya, a bola desviou na defesa e sobrou para que Karol Arcanjo batesse por cima. Dois minutos depois, foi a vez de Bia tentar, da área, mas parar na goleira mineira.

O América tentou abrir o placar na lei da ex. Aos 26, Radija viu Rafa Levis aparecendo livre na entrada da área, e optou pelo passe. A camisa 10 bateu de primeira, mas colocou muito força, mandando por cima do gol.

Mais uma boa oportunidade foi criada aos 34, quando Giovaninha cabeceou sobre a meta. Também pela bola aérea, o Grêmio chegou aos 39, com Gisele. Mas parou em Taluane.

Brasileirão Feminino — 5ª rodada — 16/4/2025

América-MG (0)

Taluane; Lais Giacomel (Vitória, 17'/2ºT), Mayara, Mimi e Ilana (Ana Portugal, 31'/2ºT); Ana Flávia, Iara (Sassá, 22'/2ºT) e Rafa Levis; Radija, Soraya (Emily Arias, 31'/2ºT) e Gadu (Pimenta, 31'/2ºT). Técnico: Jorge Victor.

Grêmio (0)

Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Katielle (Valéria Paula, 31'/2ºT); Bia Santos, Daniela Montoya (Drika, 22'/2ºT) e Camila Pini (Shashá, 31'/2ºT); Maria Dias (Raissa Bahia, 22'/2ºT), Giovaninha e Yamila Rodríguez (Gisele, 13'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

CARTÕES AMARELOS: Karol Arcanjo e Camila Pini (G); Rafa Levis (A).

ARBITRAGEM: Jady Jesus Caldas (BA), auxiliada por Caroline Costa Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG).

LOCAL: Arena Gregorão, em Contagem.